Así será el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Los más 50 años de conflicto en Colombia le han dejado al país la cifra de 8'408.123 víctimas, según el Registro Único de Víctimas, y de esas al menos 82.998 son de desaparición forzada, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.



Tras la firma del acuerdo de paz, y la creación de un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repeteción (SIVJRNR), la responsabilidad de encontrar a quienes desaparecieron en medio del conflicto es de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas.



Su directora, Luz Marina Monzón, explicó un poco sobre cómo es el funcionamiento de la entidad y qué han venido haciendo antes de comenzar con el trabajo en territorio a finales de marzo o comienzos de abril de próximo año.

¿Cuál va a ser la principal meta de la Unidad?



Poder establecer en diálogo con las familias y sus procesos organizativos metodologías que permitan crear rutas de búsqueda y lograr la devolución de las personas a sus familias.



No va a ser solo excavar en fosas sino que hay un proceso detrás.



¿Cuáles son los retos?



Uno de los retos más grandes son las condiciones de seguridad y permanencia del conflicto. El contexto de riesgo y amenazas que persiste en el territorio donde vamos a hacer las búsquedas va a incidir en las posibilidades de las familias en participar en ese proceso de búsqueda y sin esa participación no podemos hacer las búsquedas.



Tenemos que asegurarnos de que este proceso sea de las familias y para ellas, donde la Unidad cumpla el rol de guiar, asesorar y acompañar en ese proceso de búsqueda.

La Unidad va a tener en cuenta a las víctimas en todo el proceso y va a tener en cuenta a las otras instituciones en el sentido de poder mirar qué de lo que hay en las otras instituciones puede sumarnos y viceversa. Puede ser que un familias venga a nosotros y nos pida que le ayudemos a encontrar a su ser querido y resulte que esa búsqueda signifique que la Fiscalía le de respuesta en un proceso de identificación que no ha concluido, entonces ahí la unidad impulsa esa identificación y coordina con la Fiscalía para darle respuesta a los familias.



¿Cómo se van a articular con organizaciones civiles que ya venían trabajando y ayudando a las víctimas a encontrar a sus seres queridos?



Una de las primeras ideas que la unidad asume es garantizar la participación y vincular a la familia en el proceso de búsqueda, eso muchas veces pasa porque se reconozca el proceso organizativo al cual están vinculadas y las organizaciones que han venido asesorándolas y acompañándolas en todo esto.



También la dimensión de la población y universo es muy grande y por más grande que sea la Unidad no va a poder hacerlo todo, pero si logramos articularnos con los procesos que las familias reconocen y en los que tienen confianza creo que eso va a facilitar tener más personas que apoyen la labor de búsqueda.



¿Cuándo van a arrancar con trabajos en campo en las regiones?



Nosotros estamos planeando hacerlo a finales de marzo o en abril. Depende de disponibilidad de los recursos y de varios trámites, eso representa tiempos.



Se ha pensado iniciar en varios lugares, en principio hemos hablado de 17 lugares, estamos tomando la decisión de cuáles serían esos lugares a los que iría un equipo de 7 personas.



Pero también estamos analizando si puede ser mejor y más estratégico no tenes 17 puntos pero con equipos más grandes que 7. Estamos definiendo en estos momentos.



¿Van a asumir todos los casos que tiene la Fiscalía, que es la que se ha encargado del tema?



Una de las cosas que quizás se genere con la creación de esta nueva institución es que se piense que esta es la que única que se va a encargar de esos temas, sin comprender que en realidad esta institución tiene un carácter transicional y no tiene competencia para todo ni para todos los casos.

En este momento hay varias instituciones del Estado responsables de la búsqueda de desaparecidos, una es la Fiscalía. La Unidad no va a asumir todos los casos de la Fiscalía y nos tenemos que poner de acuerdo para que si la Fiscalía tiene un proceso bien avanzado en un caso, ¿para qué la unidad lo va a tomar? puede más bien apoyar si la Fiscalía lo considera necesario pero no le va a decir 'venga yo empiezo con eso desde cero'.



La otra cosa es que los casos nuevos, los que han surgido porque desgraciadamente siguen despareciendo a la gente aún después de la firma del acuerdo de paz son competencia de la Fiscalía.



Existe una coexistencia de mecanismos que deberían sumar para darle respuesta a los familiares.



¿Cómo evitar la situación de que se encuentren muchos restos pero que no logren ser identificados o reclamados?



Esa es la razón por la que empezamos de una forma diferente a la que la gente esperaba, que era la foto de una exhumación.



Nosotros tenemos que hacer una investigación para poder saber no solo dónde está el desaparecido sino quién es y dónde están sus familiares de manera que el día que nos aproximemos a las zonas vayamos con una hipótesis de identificación.



Yo esperaría que si nosotros logramos hacer este proceso de esta manera ese riesgo de tener muchos cuerpos recuperados pero sin identificar se reduzca mucho. Ese riesgo se reduce si tú no vas detrás de una fosa sino detrás de unas personas que están en ese lugar.



¿Qué mensaje le daría a las víctimas que esperan por fin encontrar a sus seres queridos a través de la Unidad?



La Unidad ha empezado a desarrollar sus actividades dándole prioridad a un diálogo que es indispensable e insistituible que es el diálogo con los familiares. En ese sentido la Unidad va a fortalecer ese diálogo para poder construir metodología de participación con los familiares.



¿Cómo se articulan con los demás componentes del SIVJRNR?



A diferencia, por ejemplo, de la lógica de la JEP, que es relacionar casos emblemáticas, la Unidad no está cruzada por eso sino que debe buscar de manera humanitaria a todas las personas dadas por desaparecidas. En ese sentido, lo que nos va a definir la focalización para nuestras actividades es la disponibilidad de información y participación de los familiares.



Aunque es muy probable que alguna información se comparta entre los diferentes mecanismos del SIVJRNR, dependiendo del objetivo del mecanismo.



Nosotros esperamos que quienes participaron en este proceso de paz y firmaron compromisos tengan un compromiso fuerte y aporten para encontrar a los desaparecidos, pero quizás no lo hagan y no nos podemos quedar paralizados porque los actores no nos dieron la información.



Por eso nosotros tenemos que tener lecturas de los territorios y dinámicas de la violencia que nos ayuden a decir dónde pueden estar estos desaparecidos. Es una lógica de investigación que no se ha hecho, es el plus de la respuesta del Estado a través de la Unidad.

Engaños con planes de búsqueda de desaparecidos

Por último, Monzón advirtió que han recibido reportes de que en diferentes regiones abogados están ofreciendo servicios a las administraciones locales para la construcción de los planes de búsqueda, buscando quedarse con contratos.



Sumado a esto, supuestos abogados también estarían acercándose a los familiares de personas desaparecidas diciéndoles que a cambio de pagos de dinero pueden "garantizar" que la Unidad de Búsqueda priorice sus casos.



Sobre esto la directora enfatizó, en primer lugar, que los planes de búsqueda tienen que contar con la participación y acompañamiento de los familiares, "lo que significa que no hay ninguna posibilidad de que un plan de búsqueda lo haga una persona sin la participación de los familiares y la Unidad", por lo que recordó que las ofertas de supuestos abogados de hacer estos planes para las alcaldías son equivocadas.



En segundo lugar, Monzón afirmó que es falso que si los familiares pagan la Unidad va a priorizar sus casos, esto es una forma que están utilizando personas inescrupulosas para engañar y estafar a las víctimas y familiares de desaparecidos.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN PAZ-JUSTICIA