‘Demoramos en promedio 30 días resolviendo homicidios colectivos’

La directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luisa Obando, afirmó que se ha incrementado el número de denuncias de los ciudadanos en lo corrido del año y que el hurto sigue siendo el delito que más afecta a los colombianos. Señaló que la nueva estrategia de investigación del ente acusador ha logrado aumentar el éxito en la judicialización de los responsables de los delitos.



¿Cuál es el diagnóstico de delitos ahora que el país se ha reactivado?



​Las noticias criminales creadas en el año 2020 fueron 547.233. En lo que vamos corrido de este año, hasta el 1.º de julio, van 663.000 noticias creadas. Los delitos con mayor número de ingresos son el hurto, la violencia intrafamiliar y la estafa. El delito que también nos sigue afectando es el homicidio doloso, que en comparación con el año 2020 se ha incrementado.



Sin embargo, a raíz de las estrategias que se han implementado con el señor Fiscal en el territorio, con la itinerancia, la concentración de actividades y con la articulación, hemos pasado del 24,7 por ciento de esclarecimiento a un 26,5 por ciento de esclarecimiento. Es decir, hemos aumentado en esclarecimiento a pesar de que hemos tenido más homicidios, y esa tendencia de éxito en la judicialización se mantiene en el caso de todos los delitos.



¿Cómo explican el aumento de denuncias frente al primer semestre de 2020?

Eso es muy difícil determinarlo, pero obviamente en la época de normalidad se incrementan unos delitos. Además de que la gente ya empieza a denunciar más. Hemos generado jornadas en las que hemos podido tener algún tipo de presencialidad en la recepción de las denuncias, y eso ayuda.



Aunque siempre estuvieron activas las plataformas virtuales para recibir las denuncian, aún hay personas que no tienen acceso a internet o prefieren hacerlas presencialmente. Estas personas han venido a denunciar, eso es importante; ese incremento no es necesariamente de actuales y hay hechos que no habían sido denunciados en el periodo anterior.



¿Qué decir de delitos en aumento, como la violencia intrafamiliar y el abuso sexual?

Frente a eso, el Fiscal emitió una resolución que produce una estrategia de impacto al crear el grupo nacional de género, que se enfoca en temas de protección de menores víctimas de los flagelos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Allí tenemos peritos expertos que dan un trato diferencial a las investigaciones, y se han logrado avances muy importantes.



En los primeros meses del año pasado tuvimos 49.640 casos de violencia intrafamiliar, y este año, 53.428, pero tenemos un incremento en el esclarecimiento del 111 por ciento. Y en violencia sexual, la denuncia pasó de 13.584 casos a 15.121, pero también hay un importante aumento en los avances investigativos. Esto se está logrando por el fortalecimiento de los equipos de fiscales y por la presencia de la institución en las calles.

Infografía homicidios

¿Para ustedes qué es un avance en el esclarecimiento de un caso?

Es importante esa claridad. Avances de esclarecimiento es cuando la Fiscalía tiene una orden de captura en contra del presunto responsable. Porque nosotros consolidamos que ya hay una persona identificada y/o individualizada y ya se han recaudado unos elementos probatorios para poder inferir, razonablemente, su presunta participación en el hecho.



La gente tiene una mayor percepción de inseguridad. ¿Será más percepción o será una realidad?

Somos muy cautelosos en ese tema de percepción o realidad. Yo puedo hablar de lo que probatoriamente la Fiscalía ha podido establecer. Estamos en los territorios mirando cada caso particular. Por ejemplo, si van a una localidad de Bogotá, donde, obviamente, hay unas bandas dedicadas a hurto de celulares y le pregunta a la gente, pues va a tener esa percepción enfocada hacia lo que conoce de esa localidad, que yo no la puedo generalizar. Otra cosa es Caucasia, Antioquia, en donde la percepción de inseguridad está asociada a unos grupos armados. En eso no podemos generalizar, por eso estamos en localidad haciendo contextos territoriales para poder enfocarnos en cada caso puntual.



¿Qué tan cierto es esa percepción de la presencia de venezolanos vinculados con delitos?

Claramente hay un porcentaje de esta población vinculada a delitos, lo hemos podido evidenciar en algunas ciudades como Cúcuta en temas de hurtos, lo mismo que en Bogotá y Medellín.



¿Qué se está haciendo frente al hurto, que es uno de los que más preocupan?

Tenemos una estrategia muy clara y es el tema de una buena intervención temprana. Tenemos una dirección nacional de intervención temprana y atención al usuario que, precisamente, desde el momento inicial en que pone en conocimiento una persona el hurto, nosotros lo estamos clasificando por modalidades y por localidades. Este delito lo estamos tratando en contexto porque si lo dejamos como un hecho aislado, por supuesto nunca vamos a tener una respuesta contundente frente a ese flagelo. Eso nos ha llevado a llegar a reincidentes y a identificar si detrás de este delito hay una estructura criminal encargada o establecida para cometer el hurto.

¿Cómo va la incidencia del delito de homicidio?

A la fecha, nosotros tenemos un total de 7.220 homicidios. De estos tenemos un avance en 1.921 en tan solo seis meses, estoy hablando de un porcentaje de 26,61 por ciento de esclarecimiento. En el año pasado, teníamos 5.749 homicidios con un avance del 25,05 por ciento. Nosotros en promedio nos estamos demorando en temas de homicidios colectivos 30 días para resolver un caso.



Estamos sacando casos emblemáticos en la comunidad en 45 días. ¿Debido a que? A que ya tenemos equipos instaurados en territorio con metodología, que eso es importante. Ese es el plus, tener una metodología al momento de abordar un delito.



¿Alguna región del país que les preocupe?

A raíz de las manifestaciones violentas, uno de los puntos indiscutibles de preocupaciones es Cali. También departamentos rurales siguen siendo una preocupación, como es el Cauca, y ciudades como Villavicencio.

