'Estamos revisando los costos': Director del Inpec sobre pólizas para los guardias

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre la difícil situación por la que pasa la entidad tras conocerse un nuevo asesinato de un guardia, algo que llevó a declarar la emergencia carcelaria en Colombia en conjunto con el Ministerio de Justicia.



Hay un reclamo de los guardias por un tema relacionado a pólizas de vida para ellos, ¿eso en qué va? El ministro dijo que eso está sobre la mesa.

Sí, efectivamente, la emergencia carcelaria se decreta a partir de la vulneración a la vida e integridad de todos los servidores penitenciarios, y una de las peticiones que están haciendo los sindicatos, que son la voz de los trabajadores, es eso, poder trabajar en la póliza del seguro de vida que no existe, ya estamos revisando los costos, son altos costos dependiendo la cobertura de la póliza, pero efectivamente el Ministerio está comprometido para ver cómo podemos conseguir los recursos, para poder suplir esa necesidad.

Carlos Andrés Sandoval, de 40 años, dragoneante asesinado. Foto: Redes sociales

¿Se han identificado a los responsables de los asesinatos de los guardias? ¿Hay alguna banda en especial, o son casos aislados?

La estructura criminal que más ha hecho amenazas en contra del sistema penitenciario de servidores es 'los Magos', que podemos decir que al parecer son la misma estructura criminal de 'la Inmaculada', que delinque en Tuluá.



Entonces son ellos quien han perpetrado los hechos de violencia, sobre todo en el Valle del Cauca, Jamundí, Palmira, en Armenia. Estamos revisando si los eventos desafortunados de violencia en Cartagena, en Cúcuta, tienen que ver con esa estructura o con otras que se puedan asociar con esa banda criminal.



Director del Inpec coronel Daniel Gutiérrez (camisa blanca) en feria artesanal en la cárcel de Valledupar, en julio de 2023. Foto: Twitter @DInpec

Si algunos sindicalistas van a paro, ¿eso quiere decir que algunas cárceles se quedarán sin custodia durante algunos días? ¿Hay algún plan B si eso ocurre?

Hemos dialogado y aquí la administración tiene las políticas del diálogo con todos los elementos o con todos los actores del sistema, entre ellos los sindicatos. Y hablamos desde un principio el día de ayer (domingo) y no es un paro nacional, pero sí son asambleas informativas en todo el país, donde están rechazando los hechos de violencia en contra de los funcionarios, donde están pidiendo que el Gobierno los escuche para poder generar algún tipo de estrategia más contundente frente a los hechos de violencia.



Pero no hay información de que haya un paro o que los servicios se dejen prestar, sino que son más que todo asambleas informativas y reuniones en los establecimientos.



Mauricio Marín Silva, alias Nacho, sindicado de ser de La Inmaculada. Foto: Policía

¿Cuántas personas en total han sido trasladadas por ser jefes de 'la Inmaculada'?

Dentro de la Operación Dominó que lanzamos el año pasado focalizamos esfuerzos para luchar contra la extorsión y la corrupción, pero empezamos a identificar también estos eventos desafortunados de amenazas y hechos de violencia contra servidores de otras personas privadas de libertad que no son extorsionistas, pero que sí generan esos hechos de violencia, entonces claro que sí, los vamos a trasladar.



Actualmente, alias Pipe Tulúa se encuentra ubicado en la casa de la máxima seguridad de Valledupar, fue trasladado el sábado y así mismo sobre todos estos delincuentes se está trabajando de manera articulada con la Policía, con la Fiscalía, para identificar quiénes son y poder generar nuestros unas condiciones de seguridad más rigurosas frente al control presidencial de estos delincuentes.



¿Ya fijaron los otros 10 detenidos incluidos en Dominó? Hasta que se supo, se había añadido a Satanás, pero faltaban los otros...



Estamos trabajando en eso, como lo decía con la Policía Nacional y con la Fiscalía, que tienen información más oportuna, más veraz frente a las situaciones judiciales y a la información de inteligencia que existe frente a esos delincuentes.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

