Director de UNP dice que congresistas pidieron carros en vacaciones para ir a la Costa

Pese a que el Congreso no está sesionando en estos momentos, de acuerdo con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), algunos políticos han estado pidiendo más esquemas de seguridad que usarían para sus vacaciones.



Según expuso el director de la UNP Augusto Rodríguez, por vacaciones y fin de año algunos congresistas pedían más carros y argumentaban que eran para “tareas congresionales” cuando ahora mismo el Legislativo está en receso.

Tuve que contestarle de manera drástica a algunos de ellos y no entregaré vehículos para la costa norte, especialmente en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, que me venían pidiendo: director UNP FACEBOOK

En entrevista con Caracol Radio Rodríguez dijo: “hacemos un llamado a la solidaridad por parte de algunas personalidades que gozan de un esquema de protección especial, ante la situación con la que inició el año por el asesinado del concejal Tuluá, Valle, y dos protegidos de los firmantes de paz”.



Si bien el director de la UNP no entregó nombres, dijo que parlamentarios vienen solicitando más vehículos para reforzar seguridad, especialmente para la Costa.



Vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: UNP

“Los parlamentarios tienen un vehículo para Bogotá y otro para las regiones. Hay algunos que cuentan con unos esquemas mayores y no hacen la distribución adecuada", explicó el director de la UNP.



Y añadió: "Tuve que contestarle de manera drástica a algunos de ellos y no entregaré vehículos para la costa norte, especialmente en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, que me venían pidiendo. Les dije tajantemente que están atendiendo las necesidades de los líderes sociales”, sostuvo Rodríguez en la entrevista radial.





