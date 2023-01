Un día después de ir a la Casa de Nariño, tras el llamado del presidente Gustavo Petro, el jefe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, recibió de él las recomendaciones de cuáles deben ser las prioridades de la entidad para este año.



En charla con EL TIEMPO, el directivo ahondó en ellas. Dijo que entre los planes está trabajar con el Sena para formar a jóvenes que participaron del paro nacional, quienes podrán pasar a administrar sociedades pequeñas de la SAE; así como la idea de entregar predios en distintas ciudades para que el Ministerio de Vivienda ofrezca viviendas de interés social.

Una de las apuestas del presidente Petro fue tener en cuenta a los jóvenes que se manifestaron en el paro de 2021, ¿ustedes tienen algún plan con ellos?



Sí. Tuve una primera reunión con el director del Sena, porque quiero que él me ayude a formar a estos jóvenes como gerentes o administradores populares, porque nosotros administramos firmas, y hay unas que pueden ser grandes como Drogas La Rebaja, pero también tenemos pequeñas, dedicadas al reciclaje, construcción y comercio. Para que podamos generar cooperativas juveniles con ellos, y que sean pequeños empresarios que generen empleo e ingresos, y podamos saldar la deuda social que el Estado tiene con ellos.



O sea, ¿usted como presidente de la SAE quiere que ellos administren sociedades?



Sí, que el Sena nos ayude a formarles, y la universidad pública también. Tuve un primer acercamiento con el director del Sena, yo lo busqué.



¿Y cómo sería eso?



Lo que queremos es que haya una corresponsabilidad. Usted no le entrega la administración de un negocio a una persona que no esté preparada para esto, aquí necesitamos que el Sena y la universidad pública nos ayude a formarles para que tengan ese propósito. Y una evaluación periódica que haga la SAE de la gestión y administración de los mismos, porque son recursos públicos.



¿Pero qué filtro habrá para que no se cuele gente? Cualquiera puede decir que participó de manifestaciones...



Sí, ya nos hemos reunido con la Alta Consejería para la Juventud. Ellos van a ser nuestro enlace, son los que han mantenido relación con los jóvenes que se manifestaron.

¿Ese beneficio cobijará a personas que estén judicializadas en el marco de la protesta, es decir, tipo voceros de paz?



Estamos trabajando de la mano de la Alta Consejería para la Juventud, quienes son nuestros aliados en la caracterización de los jóvenes beneficiarios. Lo que tenemos muy claro ambas instancias es que no vamos a discriminar a ningún joven por ningún tipo de persecución política o judicial. Digamos que mientras la ley nos permita ofrecerle empleo a un joven excluido, lo vamos a hacer, en tanto no sea juzgado.



Habló hace poco con el presidente Gustavo Petro, ¿qué le dijo?



Tuvimos una conversación bastante larga en Palacio. Fui a su despacho y me pidió dos cosas. La primera es que podamos, junto con el Ministerio de Educación, hacer entrega de sedes universitarias; y la segunda es que con el Ministerio de Vivienda podamos empezar a constituir proyectos de vivienda popular.



¿Eso qué quiere decir?



Nosotros tenemos los predios urbanos que pueden tener uso del suelo reciente, y con el Ministerio y Findeter podemos estructurar proyectos de vivienda popular. Que la gente, como en Cali que acaban de desalojar o que están contra la rivera del río Cauca, podamos con ellos gestionar proyectos de vivienda.



Allá hay un movimiento que se llama 'los Sin Techo', que podamos con ellos gestionar proyectos en los que nos ayuden con la construcción, y nosotros dotamos de predios, Ministerio de Vivienda y Findeter llegan con sus ofertas también. Que podamos no solamente crear viviendas sino más proyectos productivos que les permitan vivir dignamente. Eso es algo que el Presidente nos ha dicho 'acelérenlo'. Ya lo hemos venido trabajando hace un mes, pero vamos a ponerle el acelerador.

Presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Cómo es este plan de vivienda, gratis?



No, ahí debería haber una corresponsabilidad. Yo estuve en el diseño del programa presidencial y nos acusaron muchísimo de que queremos regalarlo todo, y no. El Presidente ha sido claro en que si nosotros queremos desarrollar capitalismo, eso exige que el Estado deje de ser benefactor, y se convierta en socio de proyectos productivos con sectores privados, solo que no son las grandes empresas, sino que también pueden ser las comunidades.



¿Esos planes van a ser localizados en algún sector?



Mencioné Cali porque con la vicepresidenta Francia Márquez ya hicimos una visita en Cali con ese objetivo. Ella está muy interesada en beneficiar a las mujeres que han sido víctimas de toda clase de vejámenes, y que hoy en día están arrinconadas contra el río Cauca. Eso fue en diciembre, pero esto lo queremos extender a otros lugares, estamos haciendo el barrido de lotes que nos puedan servir.



¿Esas entregas van a ser sobre predios extintos, o con derecho a uso?



Estamos viendo las vías jurídicas que nos permitan hacerlo. La SAE tiene una particularidad, que fue como se hizo en la Triple A, y es hacer enajenación temprana, y es que predios que estén en proceso de extinción puedan ser comprados. Se deja una reserva técnica por si el fallo sale en contra de la Nación, para que esta sirva para pagar el fallo. Esa es una figura que podemos utilizar y que vamos a explorar. En Villavicencio hay un predio de la SAE que se va a destinar para vivienda.

¿Qué más le dijo Gustavo Petro?



Fue instrucción del presidente agilizar la entrega de tierras, y además cambiar la metodología de depositarios. Ya removimos una cantidad de ellos, y queremos hacer mucho más transparente la escogencia de depositarios, queremos democratizarla, que deje de ser un combo pequeñito de gente, sino que podamos también dar la oportunidad a organizaciones juveniles y sociales que puedan ser administradoras de bienes del Estado. En ese sentido vamos a lanzar la estrategia de depositarios y gerentes populares.



¿Cómo sería eso?



Iniciamos este mes con la entrega de un gimnasio en Villavicencio muy bien dotado. Lo administrará la medallista olímpica Ubaldina Valoyes, que tiene una fundación con niños de escasos recursos para introducirlos en el deporte. Queremos que ellos lo administren y puedan desarrollar nuestra estrategia de depositarios populares, ya no son los mismos 'cacaos'.



¿Vienen más planes de este tipo?



Vamos a tener un predio en San José del Guaviare, para el tema de las niñas. Acordamos con Bienestar Familiar converger en el plan de choque que tienen para este tema del abuso de niños y niñas. Ese ya lo apartamos y lo ofrecimos, hay que dotarlo para que en menos de 40 días se ponga al servicio del cuidado de niños y niñas.

Vía 40 en San José del Guaviare, donde se denuncia la explotación sexual de menores de edad indígenas. Foto: Néstor Gómez/El Tiempo

Hay una polémica por la entrega de la hacienda Támesis en Montería, que era de los paramilitares de Castaño...



Hemos sido muy claros. Incluso, las mismas comunidades que hoy están desarrollando su proyecto productivo están bastante agradecidas y estamos trabajando a diario, porque hemos sido muy transparentes. Colombia tiene un problema de desigualdad en la propiedad de la tierra, pero además tiene un problema de productividad, y por eso hay una inflación de alimentos tan alta, que es de improductividad de la tierra.



El presidente ha dicho que nosotros nos vamos a enfocar mucho en poner a producir la tierra improductiva, y para producir ahí no necesariamente tienes que dar derechos de propiedad, pero puedes otorgar derechos de uso. Desde el día uno hemos dicho que vamos a garantizar derechos de uso de la tierra que está en la SAE a comunidades campesinas para la producción de alimentos. ¿Qué pasa? La gran mayoría de inmuebles que tiene la SAE están en proceso de extinción, no están extintos. Nosotros no podemos dar derechos dominio de propiedad de un bien que todavía está en un proceso judicial, pero sí podemos dar derechos de uso, sí puedo decir que esta tierra puede usarse, así esté en cualquier proceso judicial, para producir alimentos. Así entregamos Támesis, Pontevedra y 120.000 hectáreas que tenemos proyectadas en este primer semestre.



La hacienda Támesis tiene un área de 590 hectáreas. Foto: Archivo particular

Entonces Támesis no está extinta...



Tiene una particularidad, tiene medidas cautelares de Justicia y Paz, es decir, trasladamos Támesis a la Unidad de Víctimas, con ellos hemos acordado como Gobierno mantener el pacto que hicimos con los campesinos a Córdoba, que son víctimas del conflicto, para que sigan generando el proyecto productivo que se está gestando.



¿Y ellos saben de este tipo de entrega?



Desde el día en que fuimos con el presidente Gustavo Petro fuimos muy claros con los campesinos, y ellos lo saben muy bien. Lo que sí podría pasar de pronto, si al Legislativo le interesa, es que podamos garantizar que una vez estos predios surtan su proceso de extinción de dominio, les garanticemos la titulación a los campesinos a los que les estamos garantizando derechos de uso, sería buenísimo.



¿Qué pasó con el predio del general (r) Rodolfo Palomino?



Se lo quitamos, era arrendatario. Terminamos el contrato unilateralmente, vamos a hacer entrega a comunidades campesinas para la producción agroalimentaria. En Aguachica, Cesar, teníamos un proyecto productivo muy bonito, del sector lechero. Ellos se comprometen con nosotros en comprar la producción de leche que los campesinos hagan en nuestros predios, entonces garantizamos los ingresos. Ya lo tenemos identificado, pero hay un problema de orden público que nos está retrasando esa entrega.



¿Qué viene pasando con el inventario de bienes?



Yo a esto lo he llamado preocupaciones porque se ha querido desvirtuar lo que nosotros hemos anunciado con denuncias formales. La SAE no tiene dentro de su misionalidad hacer investigaciones de fondo sobre presuntos hechos de corrupción, pero sí como servidor público yo tengo el deber de decirle a la ciudadanía las preocupaciones que tenemos, para poder no solamente solicitarles a los órganos de control que nos ayudan a esclarecer esas preocupaciones, sino a no incurrir también en hechos que puedan prolongar actos de posibles anomalías.



Entonces lo primero que nosotros comunicamos a la opinión pública es que evidentemente hay un desorden en el inventario de bienes que administra la SAE, y un desorden que tiene que ver, primero, porque no están estandarizados. Esto es un desorden que viene desde la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), pero además que hay una discordancia en los datos.

¿Cómo así?



Entre el valor de lo que la Fiscalía anuncia que se ha incautado, y lo que nosotros tenemos inventariado y los valores. Esto tiene unas razones, que si se quiere son administrativas, fíjese que no estamos haciendo ninguna acusación directa a nadie.



Nos hemos encontrado con que la Fiscalía, en las diligencias, no hace avalúos. Ellos hacen un estimativo de lo que podría valer lo que incautan, y ese estimativo lo hacen de buena fe, pero no es un avalúo. O sea, técnicamente usted no lo puede determinar como un avalúo. Cuando nosotros hacemos los avalúos, encontramos el valor real de esos activos, entonces eso puede justificar la diferencia.



Le pongo un ejemplo, si hoy incautan una finca de 1.000 hectáreas, y el fiscal que hace la diligencia estima que esa finca puede costar 5.000 millones de pesos, pero nosotros una vez contratemos una firma, y haga el respectivo avalúo, puede que salga por 1.500 millones de pesos, y entonces ahí hay una diferencia de 3.500 millones de pesos. Lo primero que la gente va a gritar es corrupción, pero fíjese que no, aquí lo que hay es un acto administrativo que nos determina una diferencia, y eso puede tener una explicación.



¿Qué más le preocupa?



Esta me preocupa más, y es por qué hay folios de matrícula inmobiliaria de inmuebles que tienen anotación de medidas cautelares que no aparecen en nuestro inventario. Puede haber razones lógicas, pero queremos que nos ayude a esclarecer, y por eso hemos pedido ayuda.



El fiscal habla de 19.587 bienes, ¿eso es lo que a ustedes no les cuadra?



Exactamente.



¿Y cuánto tienen ustedes?



Ahí hay otra falencia administrativa de la SAE, y es que no se le puede endilgar responsabilidad directa a nadie, por lo menos de mi parte, y es que no tenemos avaluados todos los bienes, tenemos un déficit en los avalúos. Y lo segundo es que los avalúos se vencen, hay que renovarlos con cierta temporalidad dependiendo el bien. Es más, hay bienes que incluso se deprecian, nosotros pagamos bodegas por tener mesas, armarios, carros, hasta comida perecedera que se pudre.



Eso genera también una depreciación de los mismos bienes muebles, entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar los avalúos, pero con el fiscal anticorrupción y con la fiscal delegada hemos acordado que podemos tomar una muestra de los bienes más apetecidos, y empezar a cotejarlos, y en eso vamos a avanzar con la Fiscalía.



Usted dijo que el sistema de la SAE es vulnerable...



Hay un informe de auditoría que contrató la administración pasada, no nosotros, y el resultado del informe sí lo conocimos nosotros hace un mes. Lo que me dicen a mí las personas que hicieron el informe es que estamos en un alto riesgo de vulnerabilidad.



Ellos construyen un índice, y eso nos dice que estamos en un 71,9 por ciento de vulnerabilidad. Esto tiene unas cosas muy técnicas, pero palabras más, palabras menos, es que externamente pueden llegar a indagar carpetas que son de índole privado de la SAE. Eso me preocupa bastante, porque lo que indica es que, bajo nuestra administración, el inventario de la SAE está en peligro y yo, como funcionario público, lo que hago es pedir que investiguen, porque no vamos a tolerar que se pierda un solo bien de la SAE.

Esta casa de descanso de 480 metros cuadrados fue incautada al 'Mono' Abello en el Rodadero, Santa, Marta. Es administrada por la SAE. Foto: SAE

¿Y ustedes como SAE qué harán?



Estamos en proceso de contratar un sistema robusto, del nivel de las entidades financieras para que eso no suceda.



La SAE está en medio de las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa...



Eso no lo tocamos en la reunión con la Fiscalía, pero nosotros hemos acudido a todas las citaciones que nos han hecho. Ahora, hubo una diligencia a la que personalmente no fui, pero fueron el vicepresidente jurídico y los abogados de la SAE. No hemos dejado de asistir, porque esto es una preocupación para nosotros. Ha sido el Gobierno el que ha solicitado ayuda para esclarecer cualquier hecho.

Quedó un canal abierto, pero no volvió la mesa técnica, ¿qué diferencia hay?



No sé, porque acudimos pidiendo ayuda y lo que nos dicen ellos es que les interesa escucharnos, y nos pusimos cita el 10 de febrero. Yo puedo percibir que hay buena voluntad. En otros niveles como la agenda de la 'paz total' ha habido algunas diferencias entre Gobierno nacional y Fiscalía que esperamos no nos salpique a nosotros.



Procuraduría y Contraloría también están detrás de esto...

​

Claramente, hemos solicitado el apoyo de la Contraloría por tratarse de actuaciones que afectan el patrimonio público. Con ellos hemos tenido también conversaciones muy formales, con el propio Contralor.

Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos, y Daniel Rojas, presidente de la SAE, en una rueda de prensa sobre la Triple A Foto: Sociedad de Activos Especiales (SAE)

¿Cómo va Triple A?



Cuando llegamos en septiembre, se habría hecho el negocio de enajenación temprana de las acciones que la SAE administra, que son el 86 por ciento de la compañía. Y estaba por perfeccionarse, en diciembre pasado, el pago de la última cuota del negocio que se realizó en 2021. Por supuesto, la SAE no tiene la experticia técnica para administrar una empresa de servicios públicos.



Entonces nosotros solicitamos apoyo técnico a quienes saben de servicios públicos, y es la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que acordamos con ellos fue avaluar Triple A, y ellos cuentan con todos los datos que ninguna empresa valoradora tiene, y encuentra que esa empresa vale 2,4 billones de pesos en un escenario conservador. Lo que a nosotros nos indica que puede haber un indicio de detrimento patrimonial, en tanto el negocio se hizo por 500 mil millones de pesos.



¿Qué hacen ante ello?



Nuestro deber es evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial, por lo tanto, nos abstenemos de trasladar las acciones a la contraparte, y decimos a la Contraloría que revise lo que encontramos.



También fueron a la Superintendencia de Notariado y Registro...



Sí, le dijimos que nos informe de todos los folios de matrícula inmobiliaria que tengan anotación de medidas cautelares, para cruzarlos con nuestra base de datos y poder encontrar predios que estén perdidos. Ellos nos informaron de 9.443 folios que tienen medidas cautelares, y haciendo un primer cruce encontramos que de esos solo 1.600 se encuentran en nuestro inventario. O sea que hay casi 8.000 que no están. Esto puede tener explicaciones, no significa que aquí haya un hecho de corrupción sobre 7.000 folios, pero sí hay preocupación.



¿Cómo así?

​

Puede pasar, por ejemplo, que uno de esos folios tenga una anotación de medidas cautelares por Justicia y Paz, por lo tanto, tienen que ir a la Unidad de Víctimas directamente.



¿Vienen más entregas de predios?

​

Sí, nos vamos para Sucre a entregar cuatro fincas en La Mojana, allí la gente está sufriendo los efectos de la emergencia invernal, y el presidente nos ha pedido mucho que ayudemos al reasentamiento. Con derechos de uso. La entrega que vamos a hacer es para mujeres artesanas de cañaflecha.



Hace poco recuperaron una lancha que les robaron en el Pacífico, ¿cómo fue?

​

Era para que sirviera de ambulancia fluvial, pero infortunadamente hubo un hurto. La recuperamos pero sin motores, estamos mirando si podemos volverla a dotar, porque fue una promesa que le hicimos a la gente.

