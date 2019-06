Polémico director de revista 'Congreso' tampoco es abogado

El "Jurisprudente, periodista, rector", como se presenta Hernán Gustavo Castro Alcárcel en la página web de la revista que dirige, 'Congreso', no es abogado titulado de la Universidad La Gran Colombia, como él afirma.



Así se lo hizo saber a EL TIEMPO Marco Tulio Calderón Peñaloza, secretario general de la Universidad, en una carta enviada a este diario.

"La Universidad La Gran Colombia, luego de revisar los archivos, constató que el señor Hernán Gustavo Castro Alcárcel no fue ni ha sido estudiante del Programa de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; por lo tanto, no es egresado de esta casa de estudios", afirma Calderón Peñaloza en su comunicación.



Castro fue noticia esta semana tras un video puesto en las redes sociales en el que se le ve agrediendo física y verbalmente a una periodista que le estaba exigiendo el pago de un trabajo profesional para la revista que dirige.



Castro estuvo varias horas detenido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda por lesiones personales, pero un juez lo dejó en libertad al considerar que la captura no se hizo en flagrancia (en el momento de la agresión).



Otro título que presenta castro, el de licenciado en Comunicación social y periodismo de Logos International University, también ha sido puesto en duda porque esa institución no es reconocida por las autoridades de Estados Unidos, donde tiene su sede.

El Congreso de la República negó tener algún tipo de relación con la revista de Castro, quien afirma que es un reputado periodista que cubre las diferentes temáticas de la vida nacional, no solo lo relacionado con la política.



Castro afirma en su página web que es el director de la revista Congreso desde hace 15 años, y en el portafolio de servicios dice que tiene 5.000 suscriptores.



Además, ofrece promociones y descuentos para quienes quieran pautar en el medio de comunicación, así como "entrevistas, reportajes, y todo el apoyo periodístico para que su marca o empresa se destaque".



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET