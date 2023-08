En entrevista con EL TIEMPO, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se refirió a la crisis de seguridad en Ecuador, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.



También habló de la denuncia sobre amenazas contra el fiscal general, Francisco Barbosa, contó las conclusiones de su viaje a EE. UU. en el que se reunió con varias autoridades; y responde a críticas por falta de resultados frente a la delincuencia común.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito. Foto: EFE y Galo Paguay, de AFP

General, ¿qué sabe la Policía de Colombia sobre el crimen del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio?



Desde el mismo momento en que se presentaron los lamentables hechos hemos estado en contacto con el director de la Policía de Ecuador, general Fausto Salinas, para ofrecerle todo nuestro apoyo institucional. Además, le dimos instrucciones claras a nuestra oficina nacional central de Interpol para que interactúe con su par de Ecuador y coordinen las acciones a seguir.



¿Qué sabe de los colombianos capturados?



De los seis capturados solo dos registran movimientos migratorios oficiales. Los otros cuatro están en condición de ilegales y tienen antecedentes relacionados con hurto, homicidio, microtráfico y tráfico de armas. Sabemos que avanza y no me voy a referir más al tema para no entorpecer el trabajo de las autoridades ecuatorianas, en cabeza de su Policía Nacional, una institución con la que tenemos la mejor relación.



¿Y del plan del Eln para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa?



La investigación está en cabeza de la propia Fiscalía, la inteligencia militar y el Ministerio de Defensa. Le ofrecí al señor Fiscal todo el apoyo institucional que se requiera. Además de mi solidaridad, este es un tema muy delicado que requiere de toda nuestra atención.



Hace una semana usted estuvo en una visita de alto nivel en Estados Unidos, ¿qué temas trataron?

​

Efectivamente, atendiendo una invitación oficial de Estados Unidos y con autorización del Gobierno Nacional, estuvimos en Washington reunidos con altos funcionarios del Departamento de Estado, los directores de la CIA, la DEA, el FBI, HSI, INL y los Marshals y con un staff del Congreso, entre otros, todo con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar el apoyo de Estados Unidos a la Policía Nacional.



¿Qué habló con ellos?



Hablamos de fortalecer el trabajo mancomunado, para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado, y trazamos un cronograma de actividades concretas. Con el director de la CIA acordamos fortalecer el intercambio de información para combatir con mayor contundencia las distintas manifestaciones del crimen organizado. Con la DEA coordinamos nuevas estrategias contra el narcotráfico, incluida la persecución de las rentas criminales y la consolidación de la interdicción, convertida en el núcleo de la lucha antidrogas en Colombia. Con el FBI definimos nuevas formas de cooperación para ser más efectivos en enfrentar la corrupción, y con HSI definimos planes para combatir el contrabando y el tráfico de armas y municiones.

Incautan marihuana y cocaína en aguas del Pacífico Foto: Armada Nacional

La producción de cocaína por parte de Colombia sigue en la agenda…

​

Abordamos el tema de manera integral, focalizado en la estrategia de interdicción, para así identificar las nuevas rutas del narcotráfico y aumentar las incautaciones.



Sobre el fentanilo, ¿se acordó algo?



Se acordó la conformación de un grupo conjunto de lucha contra el fentanilo, para la articulación de capacidades interinstitucionales y de cooperación con agencias estadounidenses, que permita la comprensión del fenómeno, la identificación de puntos de fabricación y distribución y su impacto en la seguridad ciudadana de la región. El propio director de la CIA nos manifestó la disposición de enviar químicos y personal calificado de esa agencia de inteligencia para capacitarnos. Incluso, nuestra dirección de Inteligencia recibirá apoyo para crear el Centro Estratégico contra el Fentanilo.



¿Se definió alguna otra estrategia contra el crimen organizado?

​

Efectivamente, con apoyo de Estados Unidos, vamos a implementar un novedoso componente tecnológico para controlar una serie de ejes viales priorizados, que incluye la implementación de equipos escáner de inspección para combatir el tráfico de drogas, insumos químicos, armas y maquinaria amarilla utilizada para la extracción irregular de recursos naturales, y el contrabando.



¿Y sobre el control de precursores químicos?

​

Acordamos materializar la propuesta del Presidente de la República de realizar en Colombia la primera cumbre mundial de países productores de precursores químicos, para comprometerlos con el control y venta en el destino final, teniendo en cuenta factores como la dualidad del uso, debido a la legitimad de los mismos en el campo médico, como es el caso del fentanilo y otras drogas sintéticas.



Ahora hablemos del dolor de cabeza de la inseguridad en Colombia. Al cumplirse el primer año del gobierno Petro el panorama no es el mejor. ¿Qué va a hacer la Policía al respecto?

​

Por iniciativa del ministro de Defensa, el pasado miércoles acordamos con los alcaldes de todo el país lanzar un Plan Nacional de Choque contra el Multicrimen, diferencial y focalizado, acorde con las necesidades de cada comunidad, priorizando captura de delincuentes, hurto en sus distintas modalidades y extorsión, en un trabajo armónico con la Fiscalía General de la Nación.

Asaltantes en moto captados en cámaras de seguridad. Foto: Tomada de video

En cuanto a extorsión, secuestro y hurto, que están disparados, ¿cuál es la estrategia?

​

Combatir estos flagelos es prioridad de la Policía y tenemos estrategias muy claras al respecto. Estamos a la ofensiva, tan así que en solo tres acciones del Gaula capturamos a más de 450 extorsionistas, incluidos los que practicaban ‘paseos millonarios’ en la zona T de Bogotá. Hemos focalizado nuestras capacidades en controlar el sistema carcelario, desde donde se origina el 73 por ciento de la extorsión digital, es decir la efectuada a través de elementos tecnológicos, como los celulares. La primera recomendación a las víctimas es llamar de inmediato a la Línea 165, donde lo orientarán para no pagar y combatir juntos este fenómeno, y denunciar cualquier activo delictivo a la Línea Multicrimen.



Pero si saben que la mayoría de extorsiones proviene de las cárceles, ¿por qué no es efectivo ese control?

​

Ya comenzamos a hacerlo. Con el director del Inpec venimos efectuando traslados estratégicos de personas privadas de la libertad, efectuando requisas sorpresa y focalizando investigaciones, con inteligencia e investigación criminal, para judicializar a los responsables.

Tenemos listas 219 operaciones contra el hurto en todas sus modalidades, donde el 32 por ciento de ellas van a impactar en el mejoramiento de los indicadores de percepción y seguridad FACEBOOK

TWITTER

¿Y puntualmente sobre el hurto que pone en jaque a las personas?



Tenemos listas 219 operaciones contra el hurto en todas sus modalidades, donde el 32 por ciento de ellas van a impactar en el mejoramiento de los indicadores de percepción y seguridad de Bogotá, Medellín, Cali y Soacha. Entenderán que es mejor no dar detalles.



Mire esta cifra tan grave: el secuestro se incrementó en un 90 por ciento...



Si bien el secuestro tuvo un preocupante incremento, también es de destacar que se logró esclarecer el 86 por ciento de los casos, lo que se tradujo en el regreso a la libertad de 149 personas. Y, por último, dentro del rediseño de la estrategia contra la extorsión tenemos proyectadas varias operaciones en marcha.



Los alcaldes reclaman más policías, ¿qué se va a hacer al respecto?

​

En cumplimiento de la orden del Presidente de la República, en una primera fase ya tenemos identificados a 508 policías que pasarán de actividades administrativas a la vigilancia, cuyos puestos serán asumidos por uniformados retirados o familias de policías con la formación necesaria para los cargos.

General Salamanca en su ceremonia de ascensio junto al presidente Gustavo Petro. Foto: Policía Nacional

¿Es un complemento a la estrategia ‘Vecinos del CAI’?

​

Hace parte de nuestra Estrategia Integral de Seguridad, que contará con un importante componente tecnológico. Ya pusimos en marcha la primera fase, que prioriza 108 CAI, de 11 ciudades, entre ellos 30 de Bogotá. ‘Vecinos del CAI’ es un nuevo modelo diferencial del servicio de policía, que promueve la convivencia desde un enfoque preventivo, educativo y mediador. El CAI se convertirán en punto de encuentro entre ciudadanía, policía y demás autoridades locales para solucionar los problemas de convivencia y seguridad en cada vecindario.



¿Cree que la percepción de inseguridad va acorde con la realidad?

​

La problemática de la inseguridad no la podemos circunscribir a una simple discusión de percepción o realidad. Es innegable que tenemos dificultades puntuales y no las vamos a minimizar, pero también lo que tenemos es una estrategia para enfrentar las distintas manifestaciones del multicrimen.



Además, hay resultados contundentes: el homicidio se redujo en un 2 por ciento y en más de 400 municipios no ocurrió un solo caso; capturamos a 125.405 personas, entre ellas 110.060 en flagrancia; incautamos más de 13.000 armas y recuperamos 13.952 vehículos. Esto por citar solo unos casos, capturamos al responsable del homicidio de un joven en Ciudad Salitre, en Bogotá, y a los responsables del crimen de una niña en Buenaventura, lo mismo que a los delincuentes que retaron a la ciudadanía de este puerto instalando pancartas alusivas al multicrimen y los que hicieron lo propio en Barranquilla.



¿En inversión en tecnología qué se va a hacer?



Las capacidades humanas vienen siendo fortalecidas con un robusto componente tecnológico. Con las autoridades locales y regionales venimos trabajando para recuperar y poner en funcionamiento 12.000 de las 25.000 cámaras instaladas que presentan dificultades. Adicionalmente, para capturar a cerca de 19.000 personas requeridas por la justicia ya contamos con un sistema de identificación plena, con tan solo poner la huella dactilar sobre un dispositivo o cruzar frente a un identificador facial. Sumado a lo anterior estamos fortaleciendo la capacidad de movilidad y de comunicaciones de nuestros policías.



¿Cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que no ha parado?



El Cuerpo Élite de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, ha logrado importantes resultados en el esclarecimiento de estos crímenes, pero necesitamos judicializar hasta el último responsable. De los 834 homicidios de defensores de derechos humanos registrados desde 2016 hemos logrado significativos avances en la investigación del 58 por ciento de los casos. En cuanto a reincorporados se presentan avances similares en 264 de los 461 denunciados desde 2017.

