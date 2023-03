En medio de las críticas que se han hecho desde varios sectores por el trato preferencial que recibió la deportada excongresista Aida Merlano a su regreso a Colombia, el 10 de marzo, el director de la Policía, general Henry Sanabria, se refirió a la situación.



Merlano, condenada por corrupción electoral, llegó el pasado viernes deportada desde Venezuela, país al que había huido en 2019 tras fugarse de un consultorio odontológico en Bogotá.



Mientras la deportada Aida Merlano era trasladada por el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, una uniformada de la Policía le cargaba el bolso de diseñador con el que llegó. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La exrepresentante a la Cámara llegó en un avión privado, vestida con accesorios de diseñador, recibida sin esposas por funcionarios de Migración Colombia y fue saludada cálidamente por la directora de la Dijín, quien le dio un apretón de manos.



Además, mientras la excongressita era trasladada por el aeropuerto El Dorado, una uniformada de la Policía le cargaba el bolso de diseñador con el que llegó.



Luego, Merlano fue conducida a un sitio donde, por primera vez, un criminal condenado que llegaba de otro país tras fugarse dio una rueda de prensa.



Sobre estas inusuales situaciones habló en entrevista con W Radio el director de la Policía, quien dijo que fueron corteses con Merlano pero que eso no afecta el hecho mismo de su deportación, captura y puesta a disposición de la justicia.



"Lo cortés no quita lo valiente. Cuando llega la señora Merlano, la directora de la Dijín la recibe, ella le extiende la mano y la general no puede dejarla con la mano extendida”, sostuvo.

La directora de la Dijín, la general Olga Patrica Salazar Sánchez, dio un apretón de manos a Merlano a su llegada a Colombia. Foto: Migración

"Posteriormente ella la esposa y la misma defensora del pueblo que estaba delegada le dice ‘no se las coloque, ella se presentó voluntariamente’, y la general le dice ‘es un procedimiento de Policía y la vamos a esposar como está reglamentado’. Es decir, su energía, su vitalidad como policía, no se amilanó frente a una primera apreciación de cortesía”, añadió el general Sanabria.



Frente a la rueda de prensa que se le permitió a Merlano, el general Sanabria indicó que todas las personas tienen derecho a hablar. “El artículo 20 de la Constitución lo autoriza, el derecho de todo colombiano a informar y a ser informado”, manifestó, aunque dijo que no fue como tal una rueda de prensa sino que los periodistas que estaban presentes en el lugar abordaron a Merlano y ella les respondió.

