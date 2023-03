En la noche de este martes, cuatro personas en dos motocicletas atentaron contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, quien regresaba a su casa y salió ileso del ataque, en el que en un intercambio de disparos con sus escoltas, murió uno de los sicarios.



En entrevista con Blu Radio, el director de la Unidad se refirió a los hechos e hizo graves señalamientos en cuanto a que no descarta que detrás del atentado en su contra pudieran estar sindicatos de la UNP.



“Yo no los descarto”, sostuvo tras decir que ha estado viviendo ataques cotidianos de dos de los 19 sindicatos de la UNP, “esos dos se han dedicado a atacarme, difundir información falsa, a desprestigiarme. Faltando a la ética me fotografían a mis escoltas, dicen qué tipo de armas usan mis escoltas, dentro de la entidad me siento vigilado por estas personas”, contó.



Incluso sostuvo que estos sindicatos le clonaron el teléfono y se hacen autollamadas desde su número para fingir que él los está amenazando.



“En días pasados, un domingo que yo estaba trabajando en la entidad, dos de los señores (de los sindicatos) se fueron y se inventaron una supuesta reunión con personas de la Fiscalía y estando en las instalaciones del búnker empezaron a escribir por redes que yo los amenazaba, que desde teléfonos míos, … se autollaman, me clonaron el teléfono, escriben barbaridades de que yo los estoy persiguiendo, se van a la Fiscalía a hacer un montaje. Una de estas personas escribe que ‘el director me está escribiendo, anuncio que yo también le puedo dar balas’, dijo”, contó.



Añadió que estos dos sindicatos incluso lo agredieron en días pasados e intentaron tomarse la entidad.



Del mismo modo, Rodríguez comentó que ha hecho varias denuncias sobre irregularidades en la Unidad Nacional de Protección, como carteles de contratación que, según él, no solamente están en la UNP.

"Los carteles de los vehículos tienen como dos troncales que están mezclados además con el tráfico de drogas. Cuando yo salgo a buscar qué pasa con los vehículos encuentro que los están usando en cosas ilegales, alquilan a terceros los vehículos y el esquema completo, transportando drogas, hemos sabido de carros transportando armas o municiones”, refirió.



Sobre la relación de los sindicatos con este tipo de hechos, Rodríguez expuso que hay grabaciones de uno de los líderes de esos grupos al parecer negociando el alquiler de esquemas a terceros, también dijo que en esos sindicatos hay personas que hacen parte de empresas privadas que le suministran algunos de los escoltas a la UNP.



Así mismo, dijo que estos sindicatos se oponen a planes de formalización del servicio de escoltas porque "si logramos formalizar los escoltas, se le va a acabar el negocio a varias empresas que nos suministran escoltas… estos sindicatos mezclan funcionarios de planta de la UNP y también tercerizados”, sostuvo

Finalmente comentó que pese a estos hechos, no dejará de hacer las denuncias que deba sobre lo que pasa en la Unidad: "No voy a dar paso atrás, no voy a dejar de sostener esta lucha. Toda mi vida estuve luchando contra la narcopolítica, el paramilitarismo y llevo 26 años trabajando con el doctor Petro. Aquí estoy".

