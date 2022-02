El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se refirió este viernes a la captura de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, que se realizó el miércoles por una orden de extradición proveniente de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.



El general dijo que la Policía cumplió con la orden de detención expedida, luego que se realizaran los trámites correspondientes y se expidiera la orden por parte de la Fiscalía en Colombia en contra de Córdoba y otras tres personas.



“La Policía cumple con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, dijo Vargas en rueda de prensa en Cartagena.



“A partir de esa orden de captura, se ubican a las personas, lo hicimos físicamente en Medellín, en una zona del sur de la ciudad”, agregó. El general Vargas explicó que los delitos por los que son requeridos estas personas son “tráfico de cocaína por más de cinco kilos y uso de armas de fuego”.



Preguntado sobre el proceso, el director de la Policía se limitó a decir que la orden de captura viene de autoridades de Estados Unidos. “El proceso judicial está en otro país, lo que hacemos las autoridades colombianas es poner a disposición para que confronten el proceso”, señaló al indicar que la captura se hizo siguiendo protocolos.



Álvaro Córdoba Ruiz permanecerá en las instalaciones de la Dijín de la Policía en Bogotá hasta que la Corte Suprema de Justicia emita concepto sobre la solicitud de extradición.



Córdoba Ruiz y las otras dos personas detenidas son acusados del presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país, y por presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos.



Los otros dos detenidos son Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena.



La exsenadora Piedad Córdoba rechazó en Twitter la captura y sostuvo que se trata de un "nuevo montaje judicial".



"Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial", dijo la exsenadora en la red social.



"En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores", agregó.



