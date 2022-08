En un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro quedó consignado el nombre de Manuel Alberto Casanova como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que nació tras la desaparición del DAS por el escándalo de las chuzadas.



El nombramiento de Casanova causó revuelo porque años atrás militó en el M-19, guerrilla de la que también hizo parte el jefe de Estado. Con eso, su llegada marcó un hito importante porque es la primera vez, desde que entró en funcionamiento la DNI, que esa entidad será liderada por un civil.



Y es que por lo general, al frente de esa institución enfocada en la inteligencia y seguridad estratégica han estado integrantes de la Armada. Es el caso del vicealmirante Rodolfo Amaya, que le entrega el cargo a Casanova, quien tiene varios retos al frente de la DNI.



El primer desafío, según el analista en seguridad Erich Saimeth, es no politizar la institución. Esto lo afirma porque hasta el momento, según su criterio, la DNI se ha caracterizado por ser “muy acertada y eficiente en el análisis de situaciones de riesgo para las diferentes Fuerzas y el Gobierno”.



El segundo reto va de la mano con el primero. Y es que el continuismo de ese trabajo que ha sobresalido con los años podría verse afectado si no se mantienen a los profesionales idóneos que trabajan allí.



Es decir, si se permea de política con nombramientos que no estén mediados por sus capacidades técnicas. Por eso considera importante que Casanova mantenga una línea muy firme en este sentido.



Por su parte, Camilo González Posso, director de Indepaz, destaca que otra de las tareas que recaen en Casanova es hacerles frente a temas como el lavado de activos y la lucha contra la corrupción, bandera del presidente Gustavo Petro.



Asimismo, González insiste en que el nuevo director de la DNI debe tener un énfasis especial en la protección de los derechos humanos y las libertades políticas. En conclusión, considera que se debe evitar a toda costa el perfilamiento y garantizar el respeto a las organizaciones sociales.

