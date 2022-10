La mayoría de diputados de la Asamblea departamental de Arauca está en riesgo de quedarse provisionalmente por fuera del cargo luego de una queja que se interpuso contra 10 de los 11 integrantes que ocupan el cargo.



La razón de ese posible hueco en el recinto tiene que ver con una queja disciplinaria que se interpuso ante la Procuraduría Regional por la presunta falta gravísima a título de dolo que habrían cometido al elegir como contralor regional a Luis Fernando Márquez.



El pleito está relacionado a que al momento de votar, los diputados no lo habrían hecho con la terna completa, sino con solo dos personas. Eso, para el abogado que interpuso el recurso ante la Procuraduría, es merecedor de apartarlos del cargo, lo cual dejaría por un tiempo a la Asamblea con solo una sola representante, la que no votó porque llegó luego al cargo.



Frente a la elección del contralor, el 23 de septiembre el Tribunal Administrativo de Arauca anuló el Acta 026 del 23 de marzo de este año, con la cual fue elegido Márquez, pues se encontró que, en efecto, no se hizo con la terna completa. Desde entonces, en dicho cargo está encargada Dilly Galindez.



El capítulo que derivó en este lío jurídico que afectaría a los diputados Kendy Rodríguez, Marcos Zomoza, Willinton Rodríguez, Mercedes Rincón, Jhon German Martínez, Andrés Mauricio Morales, José Lorenzo Camacho, Juan Alfredo Quenza, Hernando Posso y Alexa Quirife, comenzó cuando ellos hace meses eligieron como contralor solamente entre dos opciones.



Resulta que para escoger a la persona que iba a ocupar el cargo, a la sesión de la Asamblea llegó, como la ley lo ordena, una terna compuesta por Luis Fernando Márquez, Lupita Granados y Miguel Ángel Jiménez. Los tres alcanzaron la fase de la entrevista, sin embargo, a última hora y en plena sesión, Granados renunció, pero la corporación no aceptó y continuó la sesión.



Es decir, los diputados votaron, quedando como ganador Márquez, quien enfatizó ante el Tribunal de Arauca que su elección no tuvo ningún hecho irregular, mientras que la hipótesis que plantearon los diputados fue que entrevista y elección hacían parte de un mismo acto, y que la participación de Lupita Granados se llevó a cabo hasta cuando salió de la entrevista, por lo que estuvo hasta el final.



Una vez todos se pronunciaron las partes implicadas, el Tribunal pasó a aclarar que las capacidades de Márquez para asumir el cargo no eran motivo de reparo, sino el acta por la cual se validó su elección. Tras aclarar eso, la Sala de Decisión evaluó si el acta iba en contravía con el artículo 272 de la Constitución, y un aparte de la Resolución 0728 de 2019.



En conclusión, determinó que como lo ha consignado la jurisprudencia, una terna debe que mantenerse competa desde el inicio del proceso hasta el final, es decir, hasta el momento de la elección, y que en caso de una renuncia, debe convocarse a la cuarta persona con mejor puntaje para reintegrar la lista y entrevistarla.



Hasta ahí el capítulo en el Tribunal, pero previo a ello, un abogado ya había interpuesto la queja ante la Procuraduría por la posible falta gravísima cometida por los diputados al no tomar en cuenta las normas. El oficio con el que se solicita resolver la petición que derivaría en suspensiones provisionales mientras se indaga a fondo llegó a la oficina del procurador regional Germán Arciniegas, desde la cual se está a la espera de una decisión.



