Juez declara inocente de abuso sexual a Diego Pardo Cuéllar

Tras casi seis años de litigios - entre fiscales, jueces de familia, jueces penales y abogados - el viernes, la juez del juzgado 48 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá sentenció que Diego Pardo Cuéllar era inocente del cargo de actos sexuales con menor de 14 años, agravado.



Pardo había sido acusado por Margarita Herrera Mercado, hoy su exesposa, de haber abusado de su única hija, una niña que para la época de los hechos tenía entre 3 y 4 años de edad.



Durante la audiencia de lectura de fallo, en la que se declaró la inocencia de Pardo Cuéllar, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría apelaron el mismo. Acción que se esperaba ya que hace dos semanas durante la audiencia de alegatos, el mismo ente acusador había pedido la absolución de Pardo.



El abogado que representa a Margarita Herrera Mercado, el penalista Francisco Bernate, sí apeló el fallo y se espera que en uno o dos meses se pronuncie - en segunda instancia - el Tribunal Superior de Cundinamarca.



Pardo Cuéllar, de 46 años, es administrador de empresas, es hijo del exalcalde de Bogotá Diego Pardo Koppel. Mientras que Margarita Herrera Mercado es hija del expresidente de la Corte Constitucional, Hernando Herrera Vergara.

Mi deseo es ver a mi hija ya. El problema es que mi exesposa se fue a vivir con ella a Estados Unidos y no tengo ningún contacto

'Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija'

"Estoy feliz, ahora solo quiero recuperar el cariño de mi hija", dijo a EL TIEMPO,Diego Pardo, quien señaló que desde hace 5 años y medio no ve a la menor.



Pardo y su esposa dejaron de vivir juntos en marzo de 2013, precisamente, en medio de los arreglos hechos por la pareja para que Pardo pudiera ver a su hija fue que nació la denuncia por abuso. La demanda la interpuso la misma Margarita.



El administrador de empresas, quien tiene una empresa de facturación electrónica, señaló que en 2018 se dio el divorcio oficial con su esposa.



"Con la absolución se recupera la patria potestad de mi hija que estaba suspendida. Mi deseo es ver a mi hija ya. El problema es que mi exesposa se fue a vivir con ella a Estados Unidos y no tengo ningún contacto", puntualizó Pardo.



Señaló que está asimilando la noticia y que por ahora piensa en el bien de su hija. "Creo que uno debe crecer con un papá y una mamá, así que podría pedir una custodia compartida, lo importante es ella", aseguró.



De igual forma, resaltó que para él este fallo absolutorio significa "recuperar mi buen nombre, mi honra. Muchas personas creyeron en mi, han estado a mi lado y me han apoyado, para ellas mi eterna gratitud".



