Ministro de Defensa será citado a dar explicaciones por ‘hackeo’ a Ejército

¿Está en riesgo la seguridad nacional? Esa es la pregunta que se vienen haciendo varios sectores del país luego de conocerse que información de inteligencia de las Fuerzas Militares está en manos de terceros y que esto se dio por una sofisticada operación de ‘hackeo’ e incluso una posible labor de mercaderes de información que habrían feriado los datos obtenidos ilegalmente.



Aunque desde hace semanas el tema venía siendo un rumor entre oficiales del Ejército, el hecho terminó siendo ventilado por Noticias Caracol, que dio cuenta del ‘hackeo’ que durante meses se hizo a servidores del Comando General de las Fuerzas Militares y que habría comprometido información privilegiada.

La amenaza es real, concluyen congresistas, expertos y hasta un alto oficial consultados por este diario, al señalar que la situación actual con Venezuela y sus aliados, Rusia, Cuba e Irán, prende las alarmas.



El asunto es tan delicado que el ministro de Defensa, Diego Molano, será citado a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso para que dé las explicaciones del caso. Así se lo confirmó a EL TIEMPO el senador por Cambio Radical José Luis Pérez.



El congresista, miembro de la Comisión Segunda, encargada de temas de seguridad nacional, afirmó que él mismo ha recibido información sobre el hecho, por lo que estará “citando al ministro de Defensa para tener con él una conversación de nivel político y para que nos explique el alcance de estos graves hechos”, puntualizó Pérez, quien dijo que, además, es importante precisar en esa reunión “qué tipo de información fue ‘hackeada’ y cómo puede responder Colombia a futuros ataques”.



Pérez manifestó que sabe que el Gobierno ha calificado este ataque como “leve”, pero considera que tienen la obligación de verificar el nivel real del ‘hackeo’, y dijo que la citación es de carácter reservado por tratarse de temas de seguridad nacional, y solo asistirán los cuatro senadores y los cuatro representantes que integran la Comisión y el funcionario citado.

Para el senador, la preocupación nace de los intereses de países como Rusia en la región. “Ellos tienen relación directa con Venezuela, y el año pasado, por ejemplo, dos aviones bombarderos rusos aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, esos son mensajes”, señaló el parlamentario.



La preocupación la comparte el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David López, quien dijo que el Legislativo debería estar recibiendo un informe permanente “para determinar que la seguridad nacional, la de los ciudadanos, no vaya a estar en riesgo por situaciones como un ‘hackeo’ nacional o hasta internacional”.



Esto se suma, dijo López, a la preocupación de los sucesos registrados en los últimos meses, “desde las infiltraciones en las marchas hasta el atentado contra el presidente Duque, donde el actor protagónico en este caso está en Venezuela”.



“Somos conscientes de que Venezuela tiene una fuerte injerencia de Rusia, Irán y, por supuesto, Cuba con su servicio de inteligencia, y esa es una gran preocupación para la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos”, puntualizó.(El 29 % de la coca del país está en los territorios étnicos y parques)

¿Venezuela nos ‘hackeó’?

La preocupación es válida, ya que un oficial de alto rango que pidió reserva de su nombre le aseguró a este diario que el ataque cibernético se dio, “lo que se está estableciendo es la magnitud del mismo”, explicó, y señaló que en la nueva dinámica mundial, estos hechos se registran a diario en todas partes del mundo.



“El hurto informático se da desde la información que se publica en redes sociales, intercambio de correos electrónicos y transacciones bancarias, por mencionar algunos patrones, esa data la persiguen los hackers y ciberdelincuentes”, señaló la fuente, y añadió que en un mundo donde reina la tecnología, los gobiernos deben dar prioridad a la ciberseguridad y la ciberdefensa.



Pese al ‘hackeo’ registrado, el oficial dijo que Colombia sí ha avanzado en la protección de sus sistemas y en el blindaje de la seguridad nacional. Sin embargo, señaló: “Para nadie es un secreto que desde hace varios años la tensión política y militar es con Venezuela, y la alerta se incrementó cuando se rompieron las relaciones binacionales”.



La fuente aseguró que la información ‘hackeada’ no es de relevancia, “porque lo importante está blindado y encriptado, para eso tenemos un grupo de expertos”.

Al preguntarle al oficial si Venezuela puede estar detrás de este robo de información, dijo que es factible. “Le repito, por la dinámica del momento, y que ellos son aliados de Rusia, y Colombia históricamente es aliado de Estados Unidos”, afirmó.



A pesar de la gravedad de lo sucedido, la fuente señaló que en el actual contexto mundial el espionaje a través del ciberespacio es real y sucede todo el tiempo, aunque ningún gobierno acepte que lo hace, o que fue víctima de este.

Esa posición la comparte Iván Díaz, profesor en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad del Rosario, al afirmar que los ataques cibernéticos se dan a diario en todo el mundo.



Díaz indicó que Colombia posee un Centro de Defensa Cibernética y que gracias al desarrollo tecnológico y los aliados estratégicos, en este caso EE. UU., el país tiene la estructura de defensa más fuerte en la región. Advirtió, sin embargo, que eso “no garantiza que pueda ser víctima de un ataque cibernético”. Añadió que la naturaleza de estos ataques los hace silenciosos y que a veces se detectan ya pasado un tiempo.



“Que Venezuela haya intentado y que sistemáticamente lo intente a diario es normal en el mundo que vivimos hoy”, reiteró.



Puntualizó que las capacidades tecnológicas de Venezuela están muy lejos de las colombianas, aunque dijo que China y Rusia han estado colaborando en el desarrollo de las plataformas de Venezuela.

La nueva realidad

En el mundo son permanentes las tensiones entre países como China, Rusia y Estados Unidos, que se acusan mutuamente de operaciones de ‘hackeo’.



El más reciente hecho de esta guerra de espías cibernéticos fue la denuncia de China –a comienzos de julio– de que Estados Unidos espiaba a políticos europeos. Y hace unos días EE. UU., la Unión Europea (UE), la Otán y otros cinco países acusaron a China de estar detrás del ciberataque global de marzo contra Microsoft.



Según otro experto en inteligencia que pidió reserva de su identidad, no se puede perder de vista que en diciembre del año pasado Colombia expulsó a dos delegados de la misión diplomática rusa vinculados a labores de espionaje en el país y enfatizó que Colombia debe entender muy rápidamente que los ciberataques serán cada vez más fuertes y debe blindarse.



Para eso, dijo, se podría acudir a agencias de EE. UU. y el Reino Unido que ya están en el país y podrían prestar asesoría.



Florent Frasson-Quenoz, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó Colombia no tiene los medios para garantizar la seguridad de su ciberterritorio.



En el ciberespacio, sostuvo, es relativamente barato conseguir armas, es decir, “los programas para atacar y obtener información”.



En su criterio, Colombia no ataca porque puede perder su reputación a nivel mundial, por lo que “no se puede defender de Venezuela, que no tiene problemas con su reputación”.

El experto señaló que si ‘hackearon’ la seguridad nacional, lo más probable es que nunca se sepa “porque el Ejército nunca lo dirá”.



De hecho, EL TIEMPO intentó en repetidas ocasiones obtener una respuesta al respecto con el ministro de Defensa, Diego Molano, o el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, pero no hubo ningún pronunciamiento.



