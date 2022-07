Este martes, el juzgado 46 de garantías de Bogotá, en una audiencia, ordenó la libertad por vencimiento de términos del abogado Diego Cadena.



Cadena es procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal porque, como ha sostenido la Fiscalía en las audiencias, supuestamente hizo gestiones e incluso entregó dinero a varios testigos para que cambiaran sus testimonios en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Actualmente, Cadena está en casa por cárcel y su abogado Iván Cancino presentó la petición de libertad porque habían pasado más de 240 días con medida de aseguramiento sin que se iniciara el juicio.



Este martes el juez recordó que en una diligencia anterior, cuando se comenzó a estudiar la petición de libertad, ni la Fiscalía ni la Procuraduría se opusieron a la solicitud de la defensa sino que la misma Fiscalía, dijo el togado, manifestó que del 4 de marzo de este año a la fecha no se habían producido eventos de dilaciones o similares que puedan ser imputables a la defensa y que puedan afectar el cómputo para la libertad.



De acuerdo con el juez, al 13 de octubre de 2021 ya iban 146 días computables para la libertad, luego Cadena quedó libre unos meses hasta el 4 de marzo de 2022, cuando volvió a casa por cárcel. Los días en que estuvo libre no se computan pero sí aquellos que siguieron, es decir, del 4 de marzo a este 5 de julio, cuando han pasado 123 días.



Así pues, el funcionario judicial explicó que en total han pasado 269 días y aún no se ha iniciado el juicio, lo cual supera el tiempo previsto por la ley en cuanto a la libertad y por ello el juez ordenó la libertad inmediata de Cadena "por haberse superado los 240 días correspondientes desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado audiencia de juicio".



Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría ni el representante de la víctima presentaron recursos contra esta decisión, por lo cual queda en firma.



Aunque queda libre, Cadena sigue vinculado al proceso por el presunto soborno a testigos y deberá seguir asistiendo a las diligencias del caso.

En octubre de 2021 el abogado ya había quedado en libertad por vencimiento de términos, pero esa primera decisión, que fue tomada por el juzgado 36 de control de garantías de Bogotá, fue revocada en diciembre de ese año por otro juzgado que estimó que no se habían cumplido los plazos para comenzar el juicio en su contra.

