Luego de la polémica esta semana por una salida del país del abogado Diego Cadena, pese a que desde diciembre pasado se había ordenado que estuviera en prisión domiciliaria, Cadena se entregó este viernes a la Fiscalía en Cali. Así lo confirmó su abogado defensor, Iván Cancino.



Una juez de control de garantías legalizó su captura al considerar que se le respetaron sus derechos fundamentales.



Cadena, exdefensor de Álvaro Uribe, es investigado por los mismos hechos que el expresidente, relacionados con un presunto soborno a testigos.



La Procuraduría y la representación de las víctimas acreditadas en el caso respaldaron la petición de la Fiscalía de legalizar el procedimiento de detención del abogado.



La juez ordenó que el abogado sea trasladado a su residencia. La Fiscalía pedirá que esa decisión sea reconsiderada y que sea enviado a una cárcel.



Según había explicado esta semana la defensa, aunque en diciembre un juez revocó la libertad de Cadena y ordenó que volviera a prisión domiciliaria, el pasado 21 de enero, cuando Diego Cadena fue capturado para regresarlo a casa por cárcel, dicha captura se cayó.



Esto porque en la audiencia de legalización la jueza consideró que la captura fue ilegal, en tanto que el policía que detuvo Cadena no le leyó sus derechos, que es un requisito fundamental en cualquier captura.



La Fiscalía no apeló esa decisión de tumbar la captura por lo que Cadena, pese a la orden de medida de aseguramiento en su casa, había quedado en libertad.



Según explicó este viernes Cancino, como la captura del 21 de enero se cayó por ser declarada ilegal, "la defensa siguió insistiendo en legalizar el tema. Ayer (jueves) el fiscal pidió una orden de captura, que todas las partes estuvimos de acuerdo porque había que materializarla, la sacaron y había un acuerdo con la Fiscalía de que Diego se presentaba hoy (viernes)", explicó.

