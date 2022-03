Este miércoles se conoció un caso de posibles irregularidades o "vacíos legales" que le permitieron al abogado Diego Cadena, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal, viajar a Panamá pese a que desde diciembre se revocó su libertad y se le ordenó volver a prisión domiciliaria.



Una fotografía revelada por W Radio muestra a Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, al parecer paseando en otro país aún cuando tiene una medida de aseguramiento privativa de la libertad, que debía estar cumpliendo en su domicilio.



En diálogo con la emisora, Iván Cancino, abogado de Cadena, explicó que ese viaje pudo hacerlo su cliente por lo que llamó un "vacío legal".



Esto porque, según afirmó, tras la decisión de diciembre de revocarle la libertad, el 21 de enero Cadena se presentó a las autoridades para su nueva captura, pero por un error de la policía, esa captura fue tumbada por una juez.



Según se conoció, la juez consideró que la captura era ilegal porque no se le leyeron los derechos al procesado, como está estipulado que debe hacerse, y la Fiscalía no presentó ningún recurso contra esa decisión de tumbar la captura.



Pero luego de que se cayó la captura, según Cancino, ni la Fiscalía ni el Inpec volvieron a hacer los trámites para reseñar a Cadena en su lugar de domicilio.



"La juez no puede pronunciarse sobre la medida de aseguamiento, la juez ordena la libertad y revoca la captura, ¿bajo qué fundamento una personas está en su domicilio luego de eso?, les hubiera tocado hacer una nueva", dijo el abogado Cancino.



Añadió que hasta antes de ese día Cadena estuvo en su domicilio cumpliendo con la medida de casa por cárcel, "cuando se levanta la orden de captura él interpreta que puede salir, en Migración no lo detienen ni le dicen que no puede salir del país", agregó.



Por su parte, en el sistema del Inpec se registra que Cadena estuvo bajo custodia del Instituto en casa por cárcel hasta el 15 de octubre de 2021, luego de ese día el sistema registra una salida por "libertad por autoridad".

