Fuentes de Migración Colombia confirmaron que en la madrugada de este viernes la entidad detuvo al abogado Diego Cadena, quien es procesado por fraude procesal y soborno a testigos, cuando iba a viajar a México.



La detención se dio en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, luego de que el sistema de control arrojó una alerta sobre una orden de detención por el delito de soborno en actuación judicial, emanada por el Juez 4 Penal de Bogotá.



Tras su detención, el abogado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, añadió la entidad.



Pero hay que recordar que el 6 de julio pasado Cadena había quedado en libertad por vencimiento de términos en el proceso que se le sigue en relación con actuaciones que habría tenido cuando fue abogado del expresidente Álvaro Uribe, ¿por qué tenía entonces una orden de captura?



Fuentes de la Fiscalía señalaron que esta orden de captura no es nueva sino que se trataría de un error judicial pues, luego de que se decretó la libertad de Cadena hace unas semanas, el juzgado no habría cancelado la orden de captura que existía para garantizar el cumplimiento de la detención domiciliaria que tenía.



De hecho, el abogado de Cadena, Iván Cancino, señaló que eso fue lo que sucedió y que esta es una "detención ilegal" puesto que se trata efectivamente de "la orden que ya no está vigente".



Es decir, luego de haber quedado en libertad Cadena no tenía otras restricciones frente a la salida del país.

Esta no es la primera vez que Cadena protagoniza una situación similar, de hecho en marzo de este año, mientras tenía detención domiciliaria, Cadena salió del país y estuvo unos días en Panamá, situación que generó que la Fiscalía pidiera revocarle la 'casa por cárcel' de la que disfrutaba en ese momento.

