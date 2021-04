Diego Cadena: audiencia preparatoria de juicio seguirá en junio

El próximo 15 de junio continuará la audiencia preparatoria de juicio en contra del abogado Diego Cadena, quien fue acusado por la Fiscalía General por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, dentro del proceso que se le adelanta al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.



Según el ente investigador, Cadena hizo gestiones e incluso entregó dinero a varios testigos para que cambiaran sus testimonios. En ese sentido, Carlos Enrique Vélez, alias "Víctor", dijo que Cadena le ofreció $200 millones para que cambiara sus declaraciones dentro de un expediente que se le sigue al exmandatario. Y Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado a Uribe Vélez de tener relación con paramilitares, aseguró que Cadena le pidió una retractación y que, a cambio, le ofreció una asesoría jurídica.

Cadena ha negado rotundamente estos señalamientos y no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía. Este miércoles, en audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía y la defensa avanzaron con el descubrimiento probatorio. Entre otros, la defensa de Cadena, que hace el abogado Diego Cancino pidió los ingresos a la cárcel de visitas del testigo Monsalve, así como si este ha recibido amenazas, entre otros.



La delegada de la Procuraduría señaló en audiencia su preocupación por algunas de esas peticiones y destacó “la importancia que tiene que se garantice la protección de los testigos y de la evidencia”. Ante esa manifestación, el abogado Cancino replicó: “esta defensa no puede dejar en el aire que la señora Procuradora pretenda decir que en las peticiones ponemos en peligro a la víctima. Esa es una falta de respeto que no voy a tolerar”.



“Si tiene alguna queja, denúnciela”, agregó el abogado Cancino a la delegada de la Procuraduría. La audiencia preparatoria de juicio quedó aplazada para el 15 de junio próximo a fin de que, entre tanto, las partes tengan acceso al material probatorio. Para ello, la Fiscalía pidió al menos 30 días calendario ya que varias de las pruebas están en custodia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En este proceso también fue acusado el abogado Juan José Salazar, quien era socio de Cadena.

