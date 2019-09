Abogado Cadena dice que 'jamás' compró testigos para Uribe

Al salir de la Corte Suprema de Justicia, donde rinde declaración este lunes, el abogado Diego Cadena Ramírez declaró a medios de comunicación que él "jamás" pagó a testigos a cambio de que estos dieran declaraciones a favor del hoy senador Uribe.



Cadena, quien fue abogado de Uribe, está vinculado como testigo al caso que se le sigue al senador por supuesta manipulación de testigos en contra del también senador Iván Cepeda. Además, por los mismos hechos, contra él hay otro proceso penal.

"Diego Cadena es un hombre de bien y sus actuaciones han sido ciento por ciento transparentes", aseguró el abogado sobre el caso en el que es señalado de haberle pagado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, desmovilizado del Bloque Cacique Pipintá, supuestamente a cambio de que diera un testimonio favorable en la investigación por la denuncia que inicialmente puso Uribe contra Cepeda.



La diligencia judicial fue suspendida por horario de almuerzo, pero continuará en horas de la tarde. En esta también participa el abogado Jaime Granados como defensor del expresidente Uribe. Cadena declaró durante cerca de tres horas en la mañana de este lunes.

Cadena aseguró que no podía dar más declaraciones debido al momento procesal en el que está el caso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Uribe ha dicho que, si tales pagos se dieron, él no los conoció. Cadena, por su parte, ha manifestado que fue Vélez quien le pidió dinero, pero no a cambio de nada, sino porque tenía un familiar enfermo, y que, por lo tanto, ese dinero habría sido una ayuda humanitaria para el exparamilitar.



Pero contra Cadena también hay acusaciones que lo señalan de haber girado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien creció en la Hacienda Guacharacas, en San Roque, Antioquia, para que cambiara las declaraciones en las que señala que en ese lugar hubo reuniones constitutivas del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.



Contra Cadena la Fiscalía adelanta tres indagaciones. Una, por presunto tráfico de influencias, otra por simulación de investidura y una más por delito sobre la recta y eficaz administración de justicia, relacionado con el supuesto pago a testigos.



En el mismo proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez está citado a declarar el próximo 8 de octubre.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com