Medicina Legal confirma que Dilan murió por arma convencional de Esmad

La directora de Medicina Legal, Claudia García, entregó este jueves un dictamen sobre la muerte del joven estudiante Dilan Cruz, de 18 años, quien falleció el lunes, tres días después de recibir un impacto en la cabeza por un disparo que hizo un agente del Esmad para dispersar una protesta en el centro de Bogotá.

García aseguró que la necropsia se hizo el 26 de noviembre con un "equipo interdisciplinario conformado por médicos especialistas forenses, médicos patólogos y balísticos".



Una de las conclusiones de la necropsia es que el elemento que golpeó a Dilan no fue manipulado y provino de un arma convencional usada por el Esmad en este tipo de procedimientos. Se trató de un proyectil tipo bean bag, disparado por una escopeta calibre 12.



El estudio balístico, según Medicina Legal, permite afirmar que el elemento que mató a Dilan fue un cartucho de carga múltiple, un proyectil bean bag, disparado en un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12. La munición corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Aunque la escopeta corresponde a la definición de armas de fuego que están prohibidas en el control de protestas, la diferencia la hace el tipo de proyectil que, según explican autoridades, no son proyectiles tradicionales sino de aturdimiento.



La directora dijo que en balística se analizaron las pruebas recuperadas del lugar de los hechos, del hospital San Ignacio y durante el procedimiento de necropsia.



"Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante, ocasionado por munición de impacto, disparado por arma de fuego", dijo Medicina Legal. El golpe, aseguró García, le ocasionó a Dilan unos "severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo".



Según la directora de Medicina Legal, "los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados", aseguró.



Además, aseguró, los anteriores hallazgos permiten establecer que la muerte de Dilan fue una muerte violenta, "tipo homicidio".



La escopeta que disparó el Esmad, que es catalogada por la Policía como "menos letal", es utilizada en sus procedimientos y está incorporada en su reglamento. Aunque voceros de la Policía afirman que con estas armas se busca generar un efecto "de golpe seco, sin poner en riesgo a la persona", lo cierto es que en el caso de Dilan produjo su muerte.



(Le puede interesar: Joven que cayó de puente en la calle 183 tiene múltiples fracturas)

Por esto se investiga a qué distancia, con qué ángulo y en qué condiciones el agente del Esmad accionó el arma y si cumplió los protocolos que se exigen para preservar la vida de quienes son confrontados en protestas.



El cuerpo de este tipo de cartucho es de plástico, con una base de metal, y adentro está el kevlar (un saco en tela) que contiene entre 200 y 500 bolas de plomo pequeñas, munición que, según protocolos de la Policía, solo puede ser disparada del cuello para abajo. En el caso de Dilan, golpeó en su cabeza.



Este dictamen de Medicina Legal será entregado a la Fiscalía General, que tendrá que determinar el rumbo de la investigación. Lo primero será establecer si el proceso debe seguir en la justicia ordinaria por homicidio culposo o doloso.



Si la Fiscalía considera que fue un acto de servicio, lo enviaría a la Justicia Penal Militar. Pero todas esas decisiones las tendrá que tomar el ente acusador a partir de la información que le entregue el Instituto de Medicina Legal.



Dilan Cruz, a quien sus conocidos describen como un joven servicial, que amaba a los animales, y al que le gustaba el voleibol, estudiaba grado once en un colegio distrital de Bogotá. Se graduaba el lunes, el día que murió. Su hermana tuvo que recibir su diploma.



JUSTICIA