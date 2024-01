En un mes, alertas de Procuraduría sirvieron para proteger más de 2 billones de pesos

Alertas sobre diversas licitaciones y procesos de contratación que a lo largo de diciembre expuso la Procuraduría General lograron proteger más de 2 billones de pesos, según resaltó el órgano de control, pues se suspendieron procesos que para la entidad representaban un alto riesgo de pérdidas para el patrimonio nacional.



El organismo citó que sus alertas lograron frenar licitaciones como la del proyecto ‘El Curval’ para la construcción del acueducto de Santa Marta, sobre el cual el Ministerio Público había advertido por temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos.

“Al ser declarado desierto este proceso se salvaguardaron recursos de la Nación aproximados en 1, 6 billones de pesos”, dijo la Procuraduría mediante un comunicado de prensa.



También se señaló la suspensión de la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en Socorro, Santander, y la construcción de la infraestructura hospitalaria del municipio de Soacha, por valor de 150 mil millones de pesos. La licitación se declaró desierta al detectarse graves irregularidades, reseñó el órgano de control.



Uno de los procesos que se frenó por advertencias de la Procuraduría fue un contrato de Emcali por 113 mil millones . Foto: Emcali

Otro proceso que se frenó fue un contrato por 113 mil millones de pesos de Emcali para adquirir servicios de una empresa para disminuir las pérdidas de energía de la ciudad. Este proceso se frenó porque se hallaron inconsistencias en los procesos selectivos.



“Sumado a esto, los trabajos oportunos adelantados por los Delegados para la Vigilancia de la Función Pública condujeron a que la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud (Adres) suspendiera la selección de una interventoría para vigilar los pagos de las reclamaciones hechas a las IPS hasta tanto se adoptarán los mecanismos exigidos”, dijo la Procuraduría.



La Procuraduría también vigiló el proceso para adjudicar contrato de brazaletes electrónicos para presos. Foto: Archivo particular

Otros procesos que tuvieron la lupa del órgano de control fueron una licitación de la Uspec para la contratación de los brazaletes electrónicos para los privados de la libertad, la cual, tras acatar observaciones de la Procuraduría, fue adjudicada a una unión temporal por más de 95 mil millones de pesos.



La Uspec también tuvo acompañamiento permanente en la licitación para proveer la alimentación en los centros carcelarios, “contrato que supera los 800 mil millones de pesos y al que ahora se le hace estricto seguimiento al proceso de selección de interventoría por 47 mil millones de pesos”.



Otros procesos sobre los que el Ministerio Público llamó la atención estaban en Pereira, en donde se evitó que la primera fase del hospital nivel 4 de Pereira, que se encuentra en construcción por 50 mil millones de pesos, quede como una obra que no prestaría ninguna utilidad; y se hizo seguimiento a la adjudicación para los trabajos de la segunda fase de construcción de la cárcel de Pereira, proyecto con inversiones de 113 mil millones de pesos.



La Procuraduría también alertó sobre una licitación del Sena para contratar servicios de E- Learning la cual finalmente no se adjudicó. Foto: EL TIEMPO

“El más reciente logro del ente de control fue el de la revocatoria de la licitación para contratar los servicios de una plataforma virtual tipo E – Learning del Sena, por valor de 78 mil millones de pesos, la misma que fue aplazada en más de una ocasión y que, finalmente, la entidad decidió no adjudicar y volver a empezar de ceros a raíz de las advertencias hechas por el órgano de control”, indicó el organismo.



Finalmente, el Ministerio Público aseguró que seguirá su seguimiento no solo sobre las licitaciones adjudicadas sino también sobre los procesos que se encuentran en curso para verificar que los recursos públicos no se pierdan.





