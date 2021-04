Día del Niño: Sara Sofía y otros menores desaparecidos en Colombia

Mañana 24 de abril se conmemorará el Día del Niño en Colombia. Una celebración que para muchos está marcada por sonrisas, abrazos y golosinas. Sin embargo, no todos tienen la misma fortuna.



De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, en el 2020 se reportaron 1.579 desapariciones de menores.



Sus familias aún los lloran, viven en la angustia de no saber qué estará pasando con ellos y siempre guardarán la esperanza de una respuesta o de un encuentro. Miles de padres y madres colombianas se han desprendido arbitrariamente de sus hijos, momento que ha labrado una zanja que quebranta sus corazones.



Según el informe ‘Las oscuras historias detrás de la desaparición de niños en Colombia’, realizado por EL TIEMPO, existe un promedio de 4 menores al día desaparecidos. De los 1.579 menores desaparecidos en 2020, 811 aparecieron vivos y 10 muertos. De los 758 restantes, aún no se conoce su paradero.



Lo alarmante es que la tendencia se mantiene: según el informe ya citado, en el 2019 hubo 2.392 menores reportados como desaparecidos, equivalentes al 35% por ciento del total de perdidos. Y en el 2018 el porcentaje fue del 37%, con 2.368 niños desaparecidos.



Actualmente, el país entero se encuentra pendiente de la historia de Sara Sofía, la niña desaparecida en Bogotá hace casi tres meses. Ese es el caso más sonado en la actualidad, pero tristemente no es el único.

El 20 de febrero de 1996 fue la última vez que vió a su hija El 20 de febrero de 1996 fue la última vez que vió a su hija. Florinda cuenta que solo le falta entrevistarse con el diablo para saber qué le pasó a Yulie Yesenia, mientras tanto seguirá esperándola desde la ventana. Foto: EL TIEMPO

Sara Sofía

Sara Sofía, de 2 años, desapareció el pasado 15 de enero en la localidad de Kennedy, después de que su madre, Carolina Galván, la recogiera en la casa de su hermana Xiomara, quien tenía su custodia temporal.



A la fecha ya fueron capturados los principales sospechosos y se adelanta el proceso de investigación. Recientemente, el padrastro de la menor dio a la Fiscalía un mapa donde estaría presuntamente el cuerpo de la pequeña.

Jonnier Alexis Espejo

En los últimos 9 meses Lucas Espejo no ha vuelto a ver a su hijo Jonnier Alexis Espejo, de 5 años, luego de que el pasado 26 de julio del 2020 desapareciera. Según la información compartida, el pequeño salió por agua al río, pero nunca regresó a la vereda 'La Maná', en el corregimiento de Solano, en Caquetá.

Alit David Sánchez

El 28 de octubre de 2018, el pequeño Alit Sánchez, de 2 años, jugaba en la sala de su casa, ubicada en Minca (Santa Marta), cuando, en cuestión de segundos, desapareció sin dejar rastro.



A día de hoy no hay certezas sobre lo que pudo haber ocurrido.

#Galería | A esta hora se comienzan la marcha pacífica por la liberación de los desaparecidos de Minca, los niños Alit David Sánchez, Alberto Cardona y Jener Rincón. pic.twitter.com/piwKkIS1G2 — SANTA MARTA AL DÍA | NOTICIAS (@SantamartaAD) May 28, 2019

Paula Nicole Palacios

El 28 de diciembre de 2014, Paula Nicole Palacios salió de su casa para ir a saludar a su tía. La menor vivía en Buesaco, municipio de Nariño, y se fue de su hogar en horas de la noche. Esa fue la última vez que alguien la vio, pues nunca llegó hasta el sitio de destino.



Desde ese momento hasta hoy Elizabeth Narváez, madre de la menor, sigue en la búsqueda por recuperar a su hija, quien cumpliría 12 años en este 2021.

