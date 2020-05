Detienen a preso que se fugó de una clínica en Villavicencio

Sobra las 12:30 de la tarde de este jueves, fue capturado el preso que se fugó de una clínica en Villavicencio. El Inpec dará más detalles de los hechos en una declaración que se llevará a cabo en sus instalaciones.

El interno Óscar Eloín Laverde Hernández fue trasladado a la Clínica del Meta, donde estaba recibiendo atención médica y, en la tarde del pasado miércoles logró fugarse de la vigilancia de los guardias que lo acompañaban.



Según Felipe Harman, alcalde de la ciudad, el hombre se encontraba armado. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, Laverde Hernández tiene antecedentes por explotación sexual de menores, hurto agravado y homicidio.



Luego de que se conociera sobre la fuga, la Policía desplegó un operativo con más de cuarenta uniformados en los barrios San José y Colinas, vecinos del Barzal, por donde el preso habría tomado la ruta de fuga, según las declaraciones tomadas a testigos.



En las declaraciones, el alcalde dijo que no se sabe si el hombre es positivo para coronavirus. Sin embargo, en la cárcel de Villavicencio -donde el hombre se encontraba antes de ser trasladado a la clínica- ya se han confirmado más de 800 casos de reclusos contagiados.

El mandatario local dijo que los presos “se están volando de las narices del Inpec que, de forma irresponsable, no respeta los controles y protocolos de salud pública y es incapaz de cumplir con el ejercicio de sus funciones".



Harman solicitó cambiar a los directores de esta cárcel y de la Uspec: “el Gobierno Nacional debe tomar decisiones con relación a la cárcel, si este director no sirve y la directora de la Uspec no sirve, pues tiene que asumir cambios, pero no pueden seguir poniendo en peligro las condiciones de salud pública de Villavicencio”.

Además de este hecho, también se conoció que un hombre que permanecía en esta misma cárcel y positivo para coronavirus, recobró la libertad y estaría deambulando por las calles porque su hermano no lo recibió en su casa por temor a que lo contagie a él y su familia.

