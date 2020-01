‘Gentil Duarte’ tendría cinco redes urbanas de la disidencia en Bogotá

El exguerrillero de las Farc ‘Gentil Duarte’, uno de los cabecillas de la disidencia, por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, ordenó conformar células urbanas de esa organización ilegal en sectores claves de la capital del país. Así se desprende de una investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía que habla de la supuesta existencia de cinco células de las disidencias en sectores como Usaquén, Soacha, Engativá, Bosa, Kennedy y 20 de Julio.



De acuerdo con la investigación, en varios allanamientos se encontraron documentos vinculados al tema. En uno de ellos se menciona la creación de la estructura urbana ‘Jorge Briceño’, uno de los alias del ‘Mono Jojoy’, jefe militar de las Farc que murió en un operativo de la policía en 2010.

“Se habla de consolidar un movimiento que funcionaría por cuadros y manejaría una comisión conformada por máximo cinco personas”, se lee en el expediente. Esos grupos son las mismas células urbanas que fueron creadas en la octava conferencia de las Farc, porque los disidentes insisten en que la guerrilla sigue activa. “Ellos en su ideal consideran que siguen siendo Farc y por eso mantienen sus políticas y su direccionamiento”, dice la Fiscalía.

Otro documento de dos folios se llama ‘Informe estructura Jorge Briceño’ y dice que “los militantes cuentan con trayectoria al interior de la organización y hacen presencia en la UPN, la UN y en la Esap”.



Los investigadores tienen en su poder otro documento con cinco folios, donde se mencionan nombres de personas y tareas como “consolidar el proceso de resistencia”.



Los documentos fueron encontrados en un allanamiento a Jaime Hernando Olarte Torres, capturado y señalado de ser el jefe de la red y de tener el contacto directo con ‘Gentil Duarte’. En el sitio, dicen las autoridades, se encontró una agenda con anotaciones de la compra y venta de elementos químicos que tendría como propósito fabricar explosivos.

En otro de los documentos en poder de los investigadores se lee que para el segundo semestre de 2019 “se espera poder impulsar un paro estudiantil que tenga como objetivo emprender disputa con el Gobierno. Con acciones organizativas y bélicas, se irá escalando el carácter bélico de nuestro accionar, el objetivo es acuerdos con el gobierno a través de movilizaciones, asambleas y tropeles”.



Dice la Fiscalía que efectivamente en noviembre “se registraron disturbios a través de acciones bélicas contra la Fuerza Pública”. En otro de los allanamientos a Víctor Hugo Ruiz Herrera, también capturado, se encontró aluminio, pólvora negra y azufre, que serían usados para fabricar elementos “no convencionales como papa bomba”. La Fiscalía indicó que en las comunicaciones los capturados hablaban de la “siembra de árboles y pasteles para los panaderos”, lo que en realidad hacía referencia a explosivos.



El operativo en el que también fueron capturados Yeiner Avendaño, Yeison Manyiyer Franco, Julio Martínez Tautiva y David Rabelo se precipitó porque en una llamada interceptada por las autoridades, este último hablaba con otra persona y se escucha que menciona “que se cuide, que hay fotos de él (de Jaime Olarte)”, que los estaban investigando y que era mejor que se fuera a Arauca: “Que se venga para donde la familia porque la cosa está peligrosa”. Los investigadores temían que se perdiera su rastro y que se moviera al estado de Apure, en Venezuela.



La Fiscalía tiene la declaración de una persona capturada en abril del año pasado, señalada de hacer parte de la disidencia y de intentar infiltrar marchas universitarias. El testigo manifestó que conoce a Yeiner Avendaño Bohórquez, quien supuestamente era parte de la brigada antifascista Antonio Nariño y tenía contacto con ‘Gentil Duarte’, a quien llamaban el ‘Jefe’ o la ‘Abuela’, y se financiaba con microtráfico.



Añadió que la brigada “es una organización político-militar urbana” que pretendía reemplazar la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc (Ruan) y reclutar jóvenes, inicialmente, en Bogotá y el Eje Cafetero. En una interceptación se escucha a uno de los capturados hablar de la venta de mercancía en Bogotá, lo cual para la Fiscalía es droga, y que servía para financiar la extensión de los tentáculos de la disidencia.



En el expediente se registra una llamada de Jaime Hernando Olarte Torres, quien menciona que había un viaje a San José del Guaviare en junio del año pasado para recibir instrucciones de ‘Gentil Duarte’.



“El ‘Paisa’ confirma que se está moviendo para los lados de Arauca”, se escucha en otra conversación de Yeiner. Para los investigadores, se trata de Hernán Darío Vásquez, quien se marginó del proceso de paz y hoy es prófugo de la justicia. En agosto de 2019 se les escuchaba pedir “información del camarada Iván Márquez” y que hicieran llegar información sobre el movimiento ‘Segunda Marquetalia’, promovido por el disidente.

Los investigadores documentaron relaciones de esta red de Bogotá con otra que funcionaba en Villavicencio y las consultas que se hacían para conseguir químicos que usarían en sus acciones. Entre los capturados en el Meta está Diego Camilo Beltrán, a quien incautaron un celular en el que había registro de conversaciones con Yeiner Avendaño y quien manifiesta que ahora estaba con el grupo de ‘Gentil Duarte’.



En otra conversación mencionan la búsqueda de personas para reclutar para “una fiesta”, y el 18 de noviembre vuelven a hablar y se escucha: “Para el miércoles lo que habíamos hablado de la siembra de árboles”, a lo que su interlocutor responde: “El problema ahí es cómo pensaban llegar bizcochos y esa vaina, el problema es que los pasteleros no están”. Para los investigadores aquí hablaban de una actividad contra la Fuerza Pública perpetrada en Bogotá el 21 de diciembre.



En las conversaciones también hablan de Samuel Esteban Téllez, a quien la Fiscalía señala como el químico de la red, encargado de fabricar artefactos explosivos. “Para que le diga a su mamá que sí, que son 27 (…) yo también paso a almorzar allá, pero no me demoro mucho (…) tipo 10 de la mañana estoy por allá”, se escucha. De acuerdo con la Fiscalía, se hablaba de 27 artefactos explosivos.



El 19 de noviembre, la policía llevó a cabo varios allanamientos y encontró químicos en la casa de Víctor Hugo Ruiz, otro de los capturados. Y, al día siguiente, se escucha a Rabelo hablando con Jaime Olarte: “La señora tenía todo listo para el almuerzo y me llamaron a decirme que se dañó la comida, como que le echó tomate y espinaca y eso se dañó. Una cagada grande que nos acaban de hacer (…) anoche como que estuvieron por allá”. Los investigadores señalaron que por cuenta del operativo se evitó la fabricación de los elementos explosivos.



Los capturados no aceptaron los cargos imputados y han insistido en su inocencia y en que demostrarán en juicio que ellos no tienen relación con los hechos investigados. El abogado Eduardo Matías, quien hace parte del equipo de defensa de los capturados, señaló: “Estos muchachos son estudiantes y trabajadores humildes que no tenían armas. Estamos lejos de que sea una red criminal y lo que se está haciendo es penalizar la protesta social”.



