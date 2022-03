Luego de la denuncia de múltiples salidas, en camionetas del Inpec, del polémico empresario Carlos Mattos, procesado por corrupción judicial, fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a EL TIEMPO que se ordenó la destitución del director del Inpec, general Mariano Botero Coy.



Las fuentes también confirmaron que se ordenó la salida del director de la cárcel La Picota, en donde Mattos debía estar preso y de donde salió varias veces hacia una oficina en el norte de Bogotá.



Así mismo, Mattos será trasladado a un pabellón de máxima de seguridad en otra cárcel.

Fuentes de la Policía señalaron, por su parte, que el general Botero Coy será llamado a calificar servicios, lo que significa que saldrá de la Policía.



De acuerdo con Noticias Caracol, Mattos, quien responde en un proceso penal por haber sobornado a funcionarios judiciales para que lo favorecieran con decisiones en el sonado caso Hyundai, no solo habría salido en repetidas oportunidades de la cárcel sino que lo hizo en una camioneta del Inpec, instituto a cargo de custodiarlo en prisión.



En el seguimiento hecho por los periodistas se ve que Mattos sale de prisión hasta una oficina en el norte Bogotá, en donde se reunió con varias personas, entre esas su abogado, Iván Cancino, así como otra abogada.



En noviembre del año pasado Mattos había sido extraditado a Colombia desde España, en donde por varios años había logrado evadir a la justicia del país. Tras su extradición se había ordenado una medida de aseguramiento en la cárcel que, al parecer, violó fragantemente.



De hecho, el informe televisivo no solo registró una vez a Mattos yendo en la camioneta del Inpec a una oficina en un edificio de su propiedad en Bogotá, en la que estuvo hasta cerca de las 5 de la tarde.



Días antes, el noticiero registró cómo Mattos salió de la cárcel en la misma camioneta del Inpec con una excusa médica, y aunque en comienzo fue a una clínica, lo cual no es irregular, desde allí salió después en la misma camioneta hasta su oficina en el norte de Bogotá.

En una entrevista con Blu Radio, el general Botero aseguró que su salida del Inpec tras el escándalo de Mattos es un "costo político" y que responderá por las responsabilidades que se determinen.



Del mismo modo, el general informó que solo este año Mattos ha salido seis veces de prisión, pues tuvo cinco salidas médicas y una más por una orden judicial.

