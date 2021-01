El mal momento del general (r) Palomino, destituido esta semana

Quien fuera uno de los generales más reconocidos en la Policía Nacional recibió esta semana un nuevo ‘golpe’ en su historial.



El general (r) Rodolfo Palomino, quien estuvo al frente de la institución entre 2013 y 2016, fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría General de la Nación, que revivió un caso que data de 2015 y en el que, en 2018, Palomino había sido absuelto.



(Lea también: Escándalo en la Policía por el que fue sancionado el general Palomino).

Los hechos en cuestión apuntan a que el entonces general fue “determinador” de una reunión en la que sus subalternos hablaron con el coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal.



El objetivo del encuentro habría sido que Gómez retirara acusaciones de persecución laboral y “pretensiones amorosas y sexuales” que le habría dirigido Palomino. A cambio, Gómez sería absuelto en un proceso que había en su contra y en el que, precisamente, Palomino tenía rol como juez disciplinario. En la investigación de la Procuraduría, todo apunta a que el pacto se cumplió.



(De interés: Habla procuradora Margarita Cabello: 'Siempre he sido independiente').



Ahora, después de más de dos años del primer fallo que absolvió a Palomino, vino la decisión en segunda instancia.



Pese a que es una decisión disciplinaria grave en el historial de Palomino, no es el único problema que lleva a cuestas. En diciembre, por ejemplo, su hermano, Eduardo Palomino, recibió casa por cárcel mientras es llamado a responder por seis delitos. En su momento, la Fiscalía señaló que Eduardo se valía de señalar que su hermano era el general de la Policía para poder estafar y “que los policiales le prestaran apoyos que no debieron ser”.



Fuentes, sin embargo, le aseguraron a EL TIEMPO que el exgeneral no hablaba con su hermano desde 1992.



(Siga leyendo: ‘Me salvé de morir, pero perdí a 22 amigos’: sobreviviente al atentado escuela de Cadetes).



Y, directamente sobre Palomino, pesó en noviembre de 2020 la posibilidad de revivir una investigación precluida en 2019 y en la que se relaciona al general en un caso de presunta persecución al coronel (r) Mario Pedroza. Hace más de dos meses, la Sala Penal revocó la decisión de la preclusión, solicitada por la Fiscalía a la Corte Suprema, y decidió volver a investigar si hay méritos para imputar cargos.



JUSTICIA