Pierre García: 'El presidente, sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó'

Pierre Eugenio García Jacquier, exalto funcionario del Departamento Prosperidad Social (DPS) señalado de ser el determinador de un grave hecho de corrupción dijo que es inocente y que es víctima de falsos testigos.



(Le puede interesar: Este es el expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción).



"Es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción por miles de millones de pesos cuando las pruebas dejan claro que no se perdió un solo peso", afirmó en la audiencia en la que la Fiscalía pide que sea enviado a la cárcel.

"El Presidente (Gustavo Petro), sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado, el mismo Presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía", dijo el exfuncionario.



Y luego añadió: "ruego que usted señoría me conceda el derecho de defenderme en libertad y así defender plenamente mis derechos en un proceso en donde tanto investigador como el jefe del ejecutivo desconocen el valor del debido proceso y que no he sido vencido en juicio".

Facebook Twitter Linkedin

Medida de aseguramiento contra Pierre García, exdirectivo del DPS, por caso Ciro Ramírez. Foto: Archivo particular

El presidente Gustavo Petro en un trino señaló frente a una publicación asociada al caso: "Robarse el Departamento de Prosperidad Social, DPS, es robarse el dinero de los más pobres de Colombia".



Igualmente y tras pedir la palabra antes de la intervención de su defensa dijo que su familia ya ha sufrido las consecuencias de los falsos testigos y que su padre el exsenador Carlos García Orjuela fue condenado inicialmente por parapolítica y luego fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Senador Ciro Ramírez reseñado en la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

García Jacquier, se encuentra fuera del país desde hace seis meses y la Fiscalía consideró que hay riesgo de que no se presente a responder ante la justicia del país pues tiene los recursos económicos para permanecer en el exterior.



De hecho el ente acusador señaló que tiene cuentas en países como Suiza con saldos importantes.



Al contario el exfuncionario dijo que va a responder ante las autoridades y que con evidencias va a limpiar su buen nombre.



"Vengo ante usted a reafirmar que rechazo categóricamente las imputaciones proferidas por la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento. De ninguna manera puedo aceptar que a través de un falso testimonio de un confeso delincuente sobre la base de meras inferencias circunstanciales se me señale de haber sido determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares", dijo el procesado.



Y añadió: "rechazo que se me señale de participar a lo que la Fiscalía llama un grupo delincuencial organizado. Acudo a su estrado judicial para defender mi nombre, para defender mi honra y para defender mi libertad".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com​