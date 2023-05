Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”.



Este fue el llamado que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia luego de una jornada marcada por un duro rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa.​

Aunque es inusual que la Corte se refiera públicamente a este tipo de situaciones, el tono de los señalamientos fue creciendo a tal nivel que el presidente del tribunal, el magistrado Fernando Castillo Cadena, salió a leer un comunicado en el que se advierte sobre la necesidad de preservar la estabilidad institucional.



En concreto, se refería a lo que el tribunal calificó como “una errada interpretación” que hizo el presidente Petro del artículo 115 de la Constitución, al señalar que él, como jefe de Estado, también es jefe del Fiscal General.

El presidente Gustavo Petro.

Esto, a juicio de la Corte, “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho”.



Y añadió que en cumplimiento del ordenamiento jurídico del país, “el Fiscal General de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico, (...) es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.



Horas antes, desde España, el presidente Petro respondió a una pregunta de un periodista sobre un pronunciamiento previo en el que Barbosa indicó que el primer mandatario les estaba poniendo una lápida a sus funcionarios. El jefe del ente acusador hacía referencia a señalamientos sobre un supuesto encubrimiento en la Fiscalía a una red del ‘clan del Golfo’ vinculada a homicidios y desapariciones.



La declaración de Petro sobre la supuesta subordinación del Fiscal generó una fuerte polémica por los alcances de esa interpretación y la respuesta de Barbosa. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”, sostuvo. Luego anunció que llevará lo sucedido ante las instancias internacionales y al final de la tarde hizo advertencias sobre los riesgos a su seguridad y dijo que, por esto, su familia saldría del país.

Entre tanto, Petro le respondió a la Corte. “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al Fiscal, que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado, soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo”, trinó.



Este último enfrentamiento entre Petro y Barbosa generó preocupación no solo del lado de la Corte. Human Rights Watch (HRW) también se pronunció y calificó de “preocupantes” las declaraciones del Presidente.

Fiscal Francisco Barbosa en rueda de prensa.

“Según la Constitución Política del (año) 91, la Fiscalía es parte de la Rama Judicial y por lo tanto independiente del Ejecutivo”, indicó en un trino el subdirector en funciones para las Américas de HRW, Juan Pappier. Además, dijo que las tensiones entre Barbosa y Petro, “motivadas por actitudes irresponsables de ambos, ponen al país en una situación institucional preocupante”.



En esa línea, el exprocurador Jaime Bernal afirmó que no se puede abrir una puerta que lleve a la alteración de las competencias de las ramas del poder público. “La Constitución del 91 buscó un equilibrio entre los poderes y romperlo sería muy grave para el país”, dijo Bernal tras señalar que se deben buscar las salidas para que las ramas sigan trabajando armónicamente.

La Corporación Excelencia en la Justicia también señaló que “es inadmisible que el primer mandatario se inmiscuya en las funciones judiciales afectando su independencia y eludiendo el principio de separación de poderes, omisión que además resulta para todos los fines institucionales francamente alarmante”.



Asimismo, mediante una carta, 25 exconsejeros de Estado rechazaron las palabras de Petro, a quien señalan de desconocer que el artículo 249 de la Constitución dice que la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, la cual piden respetar.

Denuncia ante el Congreso

El fiscal Daniel Hernández, que ha estado en medio de las recientes diferencias entre Petro y Barbosa, anunció ayer que denunció al jefe de Estado por el delito de violación de datos personales ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



Cuestionó que el presidente Petro compartió una publicación en la que aparece la foto de su hijo menor de edad. “Consideré que por el respeto que profesó el Presidente hacia todos los colombianos, se desmontaría el trino en el cual aparece el rostro de mi hijo; el día de hoy, siendo las 4:02 de la tarde, ese trino sigue en la cuenta oficial del Presidente con la foto de mi hijo”, dijo Hernández, quien fue señalado por el periodista Gonzalo Guillén de, supuestamente, haber omitido denuncias que le pasaba otro funcionario advirtiéndole de crímenes del ‘clan del Golfo’.

