'Solo quiero saber dónde está': padre de desaparecido en el paro

Desde el 4 de mayo Samir David Solipas, un joven de 22 años, está desaparecido. Julián Solipas, su padre, contó que en cuanto se enteró de su ausencia, puso a las autoridades en conocimiento los hechos.



Este es uno de los pocos casos que tiene abierta en la Fiscalía una investigación por desaparición forzada en el marco de las protestas.



"Después de cuatro días de su desaparición fui al municipio de Zaragoza, Antioquia, específicamente a la estación de Policía, y pregunté sobre el paradero de mi hijo", contó a EL TIEMPO.



Las autoridades, según su versión, le respondieron que Samir había sido retenido ese día, en las horas de la tarde, pero que a las 5 p.m. lo habían dejado libre porque no tenía antecedentes penales o algún requerimiento judicial para mantenerlo detenido.

Incluso, dijo que los policías le mostraron los registros de su salida. Según el padre de Samir, él no llevaba su cédula, por ese motivo había sido retenido por las autoridades.



Ante este panorama, Julián decidió denunciar ante la Fiscalía los hechos. Allí tomaron su declaración y empezaron la investigación bajo el delito de desaparición forzada.



En el proceso para activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el ente acusador le hizo dos entrevistas al padre de Samir para recolectar información que permitiera ubicar a su hijo.



El padre recordó que ese día le dijo al receptor de su denuncia: "lo único que yo quiero saber es donde está el 'pelado' (...), si lo cogieron robando, matando, o vendiendo droga. Yo solo deseo que me digan si lo tienen preso para ir a verlo, o si lo mataron".



En el reporte que entregó el ente acusador, en mayo de este año, sobre los posibles desaparecidos en el paro, Samir era el único caso que estaba formalmente denunciado. Sin embargo, los investigadores determinaron que se trataba de un hecho aislado.



"Esto es un caso totalmente aislado. Partimos de que en el municipio de Zaragoza no hubo manifestaciones que generaran actos de violencia o confrontaciones con la Fuerza Pública", dijo José Gabriel Navarro, personero del municipio.



También contó que Samir "fue llevado a la estación porque no sabía su número de cédula, ni respondía sobre dónde vivía".



El día que el joven desapareció, cuenta su pareja, salió desde la mañana porque debía ir a trabajar. Samir trabaja en una mina y, según la versión de su compañera sentimental, se quedaba más de dos meses en esta labor. Sin embargo, siempre se comunicaba antes de irse. Eso fue lo que prendió las alarmas sobre su suerte.



La pareja del joven de 22 años fue la que le contó a Julián sobre la desaparición de Samir. Desde entonces, el padre se ha comunicado con las autoridades para que le informen cómo va la investigación. "Han pasado más de dos meses y aún no sabemos nada de él, no me han vuelto a llamar", contó Solipas.



Lo último que supo del caso se lo dijo uno de los fiscales encargados. "Un funcionario me dijo que había encontrado el celular de mi hijo en un sitio lejano, e incluso me lo mostró", afirmó el padre.



