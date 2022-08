Aunque en Colombia no ha sido regulado el concepto de derecho al olvido, este podría ponerles fecha de vencimiento a las noticias, o por lo menos ese es el debate que se ha dado en varias partes del mundo en torno a la posibilidad de que personas que fueron condenadas y pagaron su pena puedan pedir que su historial delictivo sea borrado de bases públicas.



Hasta el momento, en decisiones de la Corte Constitucional se ha establecido que ese concepto no afecta a la prensa ni el acceso a la información; sin embargo, hay quienes creen que la puerta está abierta porque en Europa ya se han dado casos en los que medios locales deben borrar los nombres de personas judicializadas.



El debate no se ha perdido de vista, tanto así que el mencionado concepto fue objeto de estudio este año por la Corte Suprema de Justicia. En esos casos, las peticiones de quienes cumplieron su pena no fueron acogidas porque no acreditaron que ya no tenían saldos pendientes con la justicia.



En esta discusión, Emmanuel Vargas, experto en derecho a la información, considera que las dos decisiones de la Corte Suprema no hacen referencia por ningún lado a los medios, “pero sí es cierto que el hecho de que estén estas decisiones hace que abogados quieran avanzar en expandir esos términos y los jueces o magistrados les den aplicación”.



En plata blanca, Vargas cree que no es descabellado pensar que suceda lo que, por ejemplo, ya se ha visto en Italia, país en donde un medio local tuvo que borrar su noticia porque alguien que pagó su pena así lo solicitó.



Es en esa vía en la que este experto subraya que es pertinente hablar de los alcances que puede tener el derecho al olvido, y más considerando el contexto del país, en el que “construir memoria ha costado demasiado, y es algo que forma parte de la identidad latinoamericana, y lo que la gente necesita es recordar y no olvidar”.



Una lectura un poco distinta tiene el abogado Francisco Bernate, quien afirma que la prensa no se vería afectada por el derecho al olvido. Según él, “no es la información de todas las plataformas”, pues las notas de prensa dan cuenta de un suceso, y en ese sentido, en su criterio, lo que debe haber es una actualización en la que se añada que determinada persona ya pagó su condena.



En estos escenarios, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha documentado que pueden darse escenarios en los que personas intenten que medios borren información.



Ante ello, la Flip ha sostenido que en el país prima la libertad de prensa. No obstante, el debate sobre el derecho al olvido, al no estar tan anclado legalmente, según Vargas, se ha prestado para que en la justicia se caiga en interpretaciones.



