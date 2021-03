Deportista denuncia acoso y amenazas por parte de un desconocido

Una joven patinadora denunció a través de su cuenta de Instagram el caso de acoso y amenazas del que ha sido víctima por parte de un hombre que ella no conoce y quien la contactó por medio de esta red social.



La situación la evidenció compartiendo los pantallazos de una conversación en los que el acosador insulta y amenaza a la deportista.



(Lea también: Dragan río para encontrar posibles rastros del cuerpo de Sara Sofía).

El acoso

En los mensajes, él le cuenta que la ha visto patinar los domingos y que se queda observándola. Por si fuera poco, le confiesa que la ha seguido en varias oportunidades hasta su casa, lo que, claramente, incomodó a la joven



"Como te seguí donde vivías a veces voy allá, pero no es fácil verte salir y me da pena porque a veces sales acompañada", se lee en uno de los mensajes.



También le dijo que quería conocerla y que quería invitarla a su casa, pues “muero de ganas de estar contigo”.



(De interés: 'Busqué ayuda y me di cuenta que era un machista').



De inmediato, ella frenó al hombre, reiterándole que no estaba interesaba en conocerlo y que no iba a perder su tiempo



La reacción del sujeto fue muy violenta y con amenazas claras. “Perra, yo no he esperado para nada. ¿Qué cree?”, respondió.



Ante esto, la deportista le dejó claro que iba a denunciarlo, pues era un violador y las autoridades lo iban a encontrar.



(Siga leyendo: Claves del caso de Victoria, la mujer asesinada por policías en México).



Él siguió con sus amenazas y tratándola mal.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la denuncia aquí)



En la publicación, la joven pidió que le ayuden a identificar al sujeto, quien a través de los mensajes se presentó como 'Andrés'. Además, lo describió como alto, de piel morena y delgado, por lo que vio en su foto “antes de que eliminara su perfil”.



Recientemente, la joven agradeció el apoyo que ha recibido y aseguró que aunque siente miedo, no va a permitir que le arrebaten la pasión por el patinaje. Además, hizo un llamado a quienes están pasando por una situación similar a que denuncien.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



Tendencias EL TIEMPO