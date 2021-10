Las graves denuncias que enredan al director de la cárcel de Leticia

En manos de la oficina de control interno del Inpec están extensas denuncias en contra del director de la cárcel de Leticia, Amazonas, Raúl Rafael Ternera Santodomingo, a quien distintos empleados del penal señalan de maltrato y acoso laboral, entre otras actuaciones.



Entre los comportamientos de los que lo señalan varios funcionarios está que los acusa de sabotaje, los insulta y hostiga a través de mensajes de texto, en especial cuando, al parecer, está bajo los efectos del alcohol.



Pero además, se señala que no habría tomado correctivos frente a un caso de acoso sexual que habría cometido un contratista del penal.

Antes de llegar a la dirección de la cárcel de Leticia, Ternera, quien es administrador de empresas, se desempeñó entre 2011 y 2017 como asesor de control interno en el hospital de Pivijay, Magdalena, de donde es oriundo, según la hoja de vida registrada en el Inpec.



También aparece en su hoja de vida que trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Amazonas, en 2009, y entre 1999 y 2001 ocupó otro cargo en esta gobernación. A la cárcel de Leticia llegó como director a finales del 2020.



Pero desde que llegó al penal, según denunciaron al Inpec varios funcionarios, en documentos conocidos por EL TIEMPO, ha tenido comportamientos irrespetuosos contra varios subalternos.



Una parte de sus hostigamientos, según las denuncias e imágenes enviadas, han sido a través de WhatsApp, con mensajes como este: "Eres un pobre diablo con problemas (...) tú crees que te tengo miedo, pila de mierd*".



Pero este es solo uno de los casos. En cartas enviadas a la regional central en Inpec (de la que hace parte jurisdiccionalmente el establecimiento de Leticia), así como a la dirección general, distintos funcionarios del penal denuncian los malos tratos del director.

En una de las denuncias, una empleada comenta que desde que llegó a la dirección del establecimiento, Ternera ha hecho comentarios despectivos e irrespetuosos en su contra, estando bajo los efectos del alcohol. Según relató, la ha criticado solo por haber trabajado desde el periodo del anterior director, diciéndole incluso que la va a echar como sea.



Además, relató la funcionaria, tras confrontarlo y decirle que el haber trabajado con el anterior director no le impedía desarrollar a plenitud sus funciones ahora, no ha recibido de él, pese a múltiples insistencias, un personal de apoyo que requiere para realizar sus funciones, lo cual, indicó, le generó diversas afectaciones de salud por estrés laboral.



En otro episodio, una dragoneante manifestó que en marzo de este año, estando en servicio de guardia interna, comenzó a escuchar que el director repetía su nombre por la radio y la acusaba de cortarle la parabólica y dejarle sin señal su televisor "esto es un sabotaje por parte suya", repetía.



Según la dragoneante, por el modo de hablar y las incoherencias que decía, ella dedujo que él estaba en estado de embriaguez, por lo que por radio ella le contestó que cuando estuviera sobrio, podían hablar.



"Pasados al rededor de 4 minutos, ingresó el señor director Raúl Rafael Ternera Santodomingo por la puerta que da (a) la casa fiscal, que conecta al establecimiento. Yo me encontraba contándole la novedad al comandante de vigilancia y al inspector, ya que ellos bajaron a ver lo que sucedía porque escucharon por radio las cosas que el señor director manifestó y la forma alterada como me habló", dice el relato de la dragoneante.



Y continúa: "El director se acercó a mí, tambaleándose de un lado a otro, mirándome con mucha rabia, y se acerca a una distancia menor de un metro, siento una aspiración fuerte a alcohol y empieza a reclamarme nuevamente cosas, y, pienso yo, con ganas de golpearme. Al ver esta actitud, el teniente y el inspector intervinieron para evitar que esto se saliera de control".



Las denuncias también relatan amenazas de traslados a empleados por no cumplir las órdenes del director, así como comentarios despectivos a quienes hacen parte de sindicatos.



"Sindicalista de mierd*, con tu sindicato me limpio el cul* (...) a todos esos hijos de put* de la cárcel voy a hacerlos trasladar", decía un mensaje de WhatsApp que el director envió a un dragoneante, aunque después lo borró, pero que aparece relatado en una de las denuncias enviadas a la dirección del Inpec y a la Procuraduría Regional Amazonas.



No habría actuado frente a un caso de acoso sexual

Otra de las graves acusaciones se relaciona con la aparente inactividad del director del penal frente a un caso de acoso sexual que habría cometido un contratista de la cárcel que atiende en el área de sanidad.



La víctima, una joven que hacía sus prácticas en el penal, además de informar de los hechos en agosto de este año al director Ternera mediante una carta, también relató lo sucedido ante la Fiscalía.



En su relato al director de la cárcel, cuenta que el odontólogo Cruz Ángel Arango se le acercó de forma insinuante y comenzó a tocarle el cuerpo sin su consentimiento, luego le dijo a ella que le practicara sexo oral a cambio de dinero.



Aunque la joven no accedió, él se bajó el pantalón y solo se detuvo porque comenzaron a llegar pacientes.



Además, ella comentó en su carta que esa no era la primera vez en la que el odontólogo hacía comentarios de ese tipo, pues en otras ocasiones le había ofrecido dinero si tenía relaciones sexuales con él. Además, le pidió a Ternera que se tomaran las acciones pertinentes por este caso.



En su posterior denuncia a la Fiscalía, la joven contó que pese a sus denuncias, no había pasado nada.



"Ha pasado el tiempo y ni el Inpec ni la Fiscalía me han querido ayudar; es más, al señor Arango el Inpec le renovó el contrato y a mí me ha tocado hacer mis prácticas en otra área. Una vez me encontré al señor Arango en la calle y me dijo que pensara bien las cosas, que no viniera a denunciar, pero yo quiero que alguien me ayude, me siento agredida física y sexualmente y nadie hace nada", dice su denuncia.



El Inpec está investigando

Frente a estas denuncias que desde julio y agosto fueron remitidas a las direcciones central y general del Inpec, vía correo electrónico, el instituto contestó a este medio que está investigando la situación.



"El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por medio de su Oficina de Control Interno Disciplinario, se encuentra adelantando la respectiva investigación correspondiente a la queja que se presentó ante nuestro Instituto, entrando en etapa de indagación preliminar", informó la entidad.



Añadió que se está "respetando el proceso investigativo que se adelanta, de acuerdo a los tiempos y acogiéndose al debido proceso".



En repetidas ocasiones EL TIEMPO intentó comunicarse, vía telefónica y por WhatsApp, con el director de la cárcel de Leticia, Raúl Ternera, sin embargo, aunque dijo que enviaría una respuesta frente a las denuncias en su contra, no lo hizo, por lo cual se publica esta nota sin su versión.

