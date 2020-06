FLIP denuncia nuevos casos de perfilamientos de inteligencia militar

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció 14 nuevos casos de periodistas víctimas de perfilamientos y vigilancia ilegal por parte de miembros de inteligencia militar del Ejército Nacional.



De acuerdo con esa organización, estos casos se suman a los 38 periodistas de quienes ya se había documentado perfilamientos ilegales, luego de conocerse en mayo una investigación de la Revista Semana. Así, a la fecha son 52 periodistas perfilados.

La FLIP reveló que, entre los nuevos perfilamientos, se encuentran Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus.



Otro de los perfilados es Rafael David Niño, periodista del canal CityTV, quien fue uno de los reporteros destacados durante la jornada de protestas que vivió el país en el marco del paro nacional a finales de 2019.



Al respecto, Niño comentó que es "importantes establecer qué tipo de información están recolectando, qué están haciendo con ella y, sobre todo, quién está articulado estas interceptaciones".



Los otros tres periodistas perfilados, explicó la FLIP en un comunicado, "o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos".



Esa organización explicó que "esta información surge de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional". Entre los hallazgos destaca, por ejemplo, que "existen indicios sobre el uso de tecnología invasiva para la realización de los perfilamientos".



En el comunicado, asegura que "en la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry".



Dice que uno de estos planes fue llamado 'Proceso Operación Troya', "a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización".



Esto, añade la FLIP, "controvierte seriamente los planteamientos iniciales sobre el uso exclusivo de fuentes abiertas en las acciones de perfilamiento militar a periodistas".



Esa organización también advirtió que los perfilamiento no solo incluían a los periodistas sino también a sus familiares y fuentes de información, a quienes, dice, se deben reconocer como víctimas dentro del proceso, al tiempo que hizo un llamado a la Fiscalía para garantizar los derechos de todas las víctimas.



En su pronunciamiento, la FLIP llama la atención del Gobierno y el Ministerio de Defensa, que, asegura, no han dado respuesta al derecho de petición formulado por buena parte los periodistas afectados, por lo que solicitó mayor claridad frente a este nuevo episodio de interceptaciones ilegales y seguimientos.



Por último, solicitó a la Fiscalía General y a la Procuraduría General avanzar en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.

ELTIEMPO.COM