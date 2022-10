Las amenazas contra su vida y la de su familia han sido constantes en los últimos meses, y aunque el politólogo y periodista Andrés Celis, quien hizo parte del equipo de investigadores de la Comisión de la Verdad, ya había tenido que salir del país por estos hechos, los mensajes y llamadas intimidantes no se detienen.



(Lea en contexto: Roban equipos usados por investigador que acompaña versiones de ‘Otoniel’).



Esta semana, a través de mensajes y llamadas, lo han insultado, le han dicho que han estado siguiéndolo y lo amenazaron de muerte, por lo que Celis hizo un nuevo llamado a las autoridades para que las investigaciones lleguen a buen término y pueda dejar de vivir su vida en zozobra.



(Le puede interesar: ‘Exigimos garantías’: comisionado de la Verdad que entrevista a ‘Otoniel’).

Esta semana he recibido tres llamadas y varios mensajes a mi WhatsApp en los cuales me vuelven a amenazar ¿por qué se ensañaron conmigo? A pesar de haber concluido mis labores en la @ComisionVerdadC y que se haya entregado el #InformeFinal no han cesado el hostigamiento 🧵 pic.twitter.com/ofpIy55fvD — E. Andrés Celis R (@A_CelisR) October 6, 2022

Los mensajes y llamadas no son los únicos hechos violentos que ha pasado Celis, quien como investigador de la Comisión tuvo a su cargo, entre otros temas, acompañar la entrevista con el otrora jefe del 'clan del Golfo' Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel'.



Fue después de esa entrevista que todo comenzó. El pasado 19 de febrero, personas desconocidas entraron a su casa y hurtaron las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista y un computador; luego, entre el 14 de junio y el 7 julio, recibió nueve llamadas amenazantes, "me decían que sabían lo que yo había hecho y que me cuidara", contó, y añadió que también comenzó a ser víctima de intimidaciones en la calle.



(Le recomendamos: De Roux pide a Duque que se investigue robo tras entrevista a 'Otoniel').



Incluso cuando él tuvo que exiliarse fuera de Colombia, y ya el informe de la Comisión de la Verdad es público, no han cesado estas violencias.



"En medio de la zozobra constante, había tenido un periodo en el que no fui hostigado, pero ahora se volvió a presentar esto", denunció Celis, quien se pregunta, de un lado, por qué se ensañaron con él, y del otro, si su familia, que sigue en Colombia, podrá estar a salvo.



(Más notas: 'Es un irrespeto a las víctimas': Palacios sobre cartilla alternativa de Uribe).



Este jueves volvió a hablar con la Fiscalía para, con base en las nuevas amenazas, ampliar la denuncia que ya había hecho, esperando que esa investigación pueda llevar a frenar lo que está sufriendo.



"Colombia no cuenta con las garantías para escuchar las verdades de más de 60 años de conflicto, no hay garantías para una investigación seria y a profundidad. Yo hoy estoy por fuera pero mi familia se quedó allá, mi esquema de seguridad fue desmontado y mi familia no tiene ningún tipo de protección", denunció.

Comité de seguimiento de la Comisión pidió atender denuncias

#ATENCIÓN | Comité de Seguimiento y Monitoreo pone en conocimiento la situación de riesgo a la que sigue expuesto el exinvestigador de la Comisión de la Verdad y su familia. @petrogustavo @FranciaMarquezM @MinjusticiaCo @UNPColombia @FiscaliaCol pic.twitter.com/fViYW602F7 — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) October 6, 2022

Luego de que Celis denunció que seguía siendo amenazado, el Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad puso de presentes estos nuevos hostigamientos y la situación de riesgo del exinvestigador, y le pidió a las autoridades tomar medidas.



"El Comité de Seguimiento y Monitoreo recuerda que el ejercicio de investigación para el esclarecimiento de la verdad no debe poner en riesgo la vida de quienes ejercen esta labor y por ello hace un llamado a la comunidad nacional e internacional y a las instituciones garantes de la seguridad para que implementen las acciones tendientes a la protección de la vida e integridad de Andrés Celis y su familia", dice el comunicado del Comité.



Este organismo le pidió también a la Fiscalía imprimir celeridad a la investigación para que se identifique a los responsables, se judicialicen, "y así poder desactivar definitivamente el riesgo al que se enfrenta el investigador y su familia", concluyó.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: