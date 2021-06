Denuncian irregularidades en contratación de transporte en Unillanos

El rector de la Universidad de los Llanos, Pablo Emilio Cruz Casallas, fue denunciado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por presuntas irregularidades en dos contratos de transporte en medio de la emergencia sanitaria.

Según los denunciantes, el primer contrato, suscrito para realizar 8.812 recorridos hacia las sedes de Barcelona y San Antonio, en Villavicencio, durante febrero y julio de 2020, no fue cancelado a tiempo, teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional.



De acuerdo a los comprobantes de pago, el contrato fue liquidado de forma anticipada el 23 de Junio, es decir, un mes antes de que lo pactado se cumpliera.

Cabe resaltar que desde marzo los estudiantes dejaron de asistir a la universidad.



EL TIEMPO habló con un alumno de la institución, quien confirmó que, efectivamente, desde marzo no había clases presenciales y agregó que dicho semestre fue aplazado "porque la universidad nos dijo que no tenía la capacidad para dar clases virtuales".



Este primer contrato de transporte se firmó por un valor de 1.198'335.356.



Asimismo, mediante un derecho de petición, el abogado denunciante solicitó a decanos y docentes confirmar si, entre el 25 de marzo y el 31 de mayo, los estudiantes asistieron a clases presenciales.



La respuesta a este requerimiento fue: "Ningún curso del plan de estudios de los programas Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en Matemáticas y Física se ofertó en modalidad presencial".

Además, los directivos aclararon que se ofrecieron unos cursos intersemestrales, para esa fecha, pero de forma virtual.



En la celebración del segundo contrato, la empresa American Tour S.A y la Universidad de los Llanos pactaron 8.139 recorridos hacia las sedes de Barcelona y San Antonio, Villavicencio, entre julio y noviembre de 2020.



Durante estas fechas, mediante respuesta a un derecho de petición, aseguraron directivos que no se ofertó ningún curso de forma presencial.



Sin embargo, de acuerdo con el rector de la Universidad, sí se llevó a cabo un modelo de alternancia para todo el segundo semestre, en las carreras que necesitaban un módulo práctico.



"El gobierno dio una directriz que permitía a las Instituciones de Educación Superior hacer un sistema de alternancia, sobre todo para las actividades de aquellas carreras que exigieran componentes prácticos, como enfermería, veterinaria, y algunas ingenieras, que tienen laboratorios", aclaró el rector.



Asimismo agregó que para este periodo se acordó una estrategia para evitar los aglomeraciones en el transporte. "El 50 por ciento del curso iba un día, el otro 50, otro día", dijo.



Sin embargo, un estudiante de la Universidad dijo que sí se habían realizado estos laboratorios pero que solo durante tres semanas para cada curso, en todo el semestre.



Otra de las irregularidades denunciadas es la falta de concordancia en los registros de los pagos. En el estado financiero contractual se habla de tres pagos, mientras que la tesorería asegura que fueron 8 pagos de septiembre a diciembre, cada uno por el valor de 335.436.000 pesos.



Frente al segundo contrato, el rector aclaró que solo se pagó el 37% del valor total (669.416.000 pesos), que corresponde a 247.530.000 de pesos. Y que el saldo a favor de la Universidad fue de alrededor de 419.516 pesos.



Ante los señalamientos de posibles irregularidades, el funcionario señaló que no existe ninguna malversación de fondos. "Ya la Contraloría revisó los documentos y planillas y determinó que no existe ninguna irregularidad", agregó



Indicó que esta entidad emitió un acta, que el rector no puede hacer pública, en la que señaló que los contratos se cumplieron a cabalidad.



