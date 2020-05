Denuncian desplazamiento masivo en zona de frontera con Ecuador

Cerca de 450 personas se vieron obligadas a desplazarse –hace tres días– de los corregimientos de Santa Rosa y El Bajito hacia Limones, jurisdicción del municipio de Eloy Alfaro en Ecuador, zona fronteriza con Colombia.



Así consta en una denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo del país vecino, según la cual “en la mañana del martes 19 de mayo de 2020, un grupo de personas querían regresar a Santa Rosa, pero no pudieron hacerlo porque había lanchas en la comunidad de grupos armados irregulares de Colombia”.

EL TIEMPO habló con el alcalde de Eloy Alfaro, David Rosero Castillo, quien aseguró que se hicieron verificaciones encontrando un alto número de personas desplazadas, pero no se observó la presencia de grupos irregulares.



“Ellos nos dijeron que notaron presencia de grupos armados, pero esto no está comprobado”, aseguró y, a la vez, señaló que tampoco tiene reporte de que se hubieran registrado combates en la zona que hubieran ocasionado la muerte a 4 personas, como se mencionaba en la alerta inicial.



“Fueron rumores que nosotros rápidamente pudimos desmentir, y no se puede definir quiénes eran los hombres armados”, reiteró el alcalde tras afirmar que la Fuerza Pública está realizando las investigaciones del caso.

En igual sentido, se pronunció el general Gustavo Acosta, jefe del comando operacional N.º 1 Norte de Ecuador, quien dijo que, en cuanto se tuvo conocimiento de la presencia de personas armadas en Santa Rosa, se movilizó una fuerza del batallón de Infantería de Marina San Lorenzo “y al llegar al lugar no se encontraron indicios de gente armada, y físicamente no pudimos rastrearlos”.



El oficial dijo que en Ecuador la problemática en la frontera se centra en el contrabando de combustible y el transporte de droga, pero descartó la presencia de ilegales asociados a la producción de cocaína, como sucede en Colombia.

“Aquí no hay espacios liberados, las Fuerzas Amadas hacen presencia permanentemente en la frontera”, dijo el general Acosta, aunque reconoció que la frontera entre los dos países es bastante grande y que se puede “permear”.



Fuentes del Ejército de Colombia señalaron a este diario que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades del país vecino con el fin de minimizar el accionar delictivo de las redes criminales en la frontera.

