Denuncian ante la CIDH censura a periodistas en audiencias judiciales

En Quito, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que en Colombia el periodismo se ha está viendo afectado por decisiones de jueces que les están negando la entrada a las audiencias públicas a los medios de comunicación.

Ante la CIDH, la FLIP -acompañada por dos periodistas- aseguró que cada vez se están imponiendo más trabas para poder cubrir los juicios públicos, así como para publicar la información que resulta de esos procesos.



La FLIP dijo que en Colombia la justicia está haciendo audiencias a puerta cerrada, lo que ha provocado que "los periodistas opten por no cubrir las audiencias judiciales que son de carácter público” o que no denuncien conductas arbitrarias.



Según la Fundación, la mayoría de casos en los que se han cerrado las puertas de las diligencias judiciales tienen que ver con procesos contra funcionarios públicos, especialmente por casos de corrupción. "Se impide el ingreso a la audiencia, expulsan a los periodistas o les exigen que borren el material".

La FLIP contó que en enero a varios periodistas les negaron la entrada a una audiencia por casos de corrupción en la cárcel La Modelo. "La reserva se hizo por solicitud de Fiscalía y no se dio a conocer las motivaciones. Llama la atención que un día antes de la audiencia, la Fiscalía haya convocado una rueda de prensa y revelara algunas de las pruebas a unos periodistas".



Por eso, afirma la fundación, "en Colombia el acceso a la información es un privilegio y no un derecho, como debería ser”.



También -argumentó la FLIP- en algunos procesos, como el que se dio contra uno de los investigados por el caso Odebrecht, los que no permiten el ingreso arbitrariamente son los escoltas de los que son juzgados.



Ante esas restricciones, según la FLIP, no se está cumpliendo el test tripartito que se debe hacer en estos casos para evaluar en qué situaciones es justificado negar el acceso de los medios a una audiencia judicial, como cuando las víctimas son menores de edad.



La periodista Claudia Julieta Duque aseguró que desde julio fue censurada por la jueza que lleva las investigaciones contra varios exagentes del DAS acusados de la tortura y persecución que sufrió la comunicadora en el 2001.



Según Duque, la jueza la censuró como reacción por las afirmaciones en las que la periodista hablaba de la parálisis que ha tenido su caso. "Me prohibió emitir opiniones sobre lo que sucede en los juicios, replicar fotos de la audiencia e intercambiar opiniones con mi abogado sobre la audiencia. Me tengo que abstener de opinar cuando llevo esperando un fallo desde hace 18 años", aseguró.



La periodista aseguró que la jueza le prohibió hablar del caso porque en uno de sus trinos le dijo mentiroso a uno de los acusados.



Ante la decisión de la jueza, indicó Duque, decidió desacatar el fallo exponiéndose a una investigación penal. "Me impongo a un proceso penal por denunciar a mis victimarios, cuando ellos gozan de impunidad", dijo.



