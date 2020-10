Universidad Católica investigará denuncia de agresión sexual

Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, la Universidad Católica de Colombia aseguró que investigará una denuncia de agresión sexual que habría ocurrido dentro de las instalaciones de la institución.



“Rechazamos todo acto que atente contra la libertad e integridad sexual de cualquier estudiante, funcionario o comunidad en general”, aseveró la Universidad.

Asimismo, recordó que cuenta con un protocolo para “atender los casos de violencia sexual, física y psicológica, así como de discriminación o cualquier otro acto que atente contra derechos fundamentales”.



“Como es nuestro deber, se adelantarán las acciones jurídicas correspondientes frente a una presunta agresión sexual al interior de nuestra sede educativa”, agregó.

Pero, ¿qué fue lo que pasó?

La denuncia de agresión

La situación fue hecha pública por el colectivo feminista Tejido de Equidad, mediante redes sociales.



“Por petición de la compañera, se decide velar por la protección de su identidad”, explicó el colectivo.



Según la denunciante, “un tipo, de nombre Fredy Orduz, me violó en el baño del cuarto piso de una sede de la Universidad”.



“Ya venía acosándome desde hacía mucho tiempo y, apoyado por los amigos, ejerció presión sobre mí para que accediera a tener una relación con él, cosa que nunca pasó”, agregó la joven.



La presunta víctima también dijo que tuvo la valentía para denunciar, pero “la Universidad entorpeció la investigación diciendo que nada había ocurrido y que Fredy Orduz era alguien de bien”.

Añadió que compartió su historia en un grupo de redes sociales relacionado con la institución y que conoció “el testimonio de otras chicas que habían sido víctimas del mismo sujeto”.



“La Universidad, en un acto de misantropía (aversión general al género humano), decidió cancelarme la matrícula, alegando que perjudico el buen nombre de la institución. Me amenazan diciendo que levante la denuncia y me quede callada o me van callar”, sostuvo.



Finalmente, señaló que cuando denunció el caso “el decano de la Facultad de Derecho, Germán Silva García, me dijo que eso me pasaba por calientahuevos”.

Ante esta situación Tejido de Equidad pidió que “se creen garantías para la denuncia”, al tiempo que criticó que el accionar de la institución.



“Desde octubre del 2019, la Universidad cuenta con un protocolo de atención para la prevención, orientación y acompañamiento frente a casos de violencia discriminación y acoso (…) Nos preguntamos, entonces, cómo después de un año de creación de esta instancia no se pidieron reportes de los casos de violencia y por qué este protocolo sigue sin contar con mecanismos de publicidad, haciendo imposible que las víctimas accedan a él”.

