Denuncian a otros dos funcionarios de RTVC por presunto acoso laboral: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer su informe de la visita de carácter preventivo que realizó esta semana a la sede del Sistema de Medios Públicos.

Procuraduría en las instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto: Procuraduría

La Procuraduría, se lee textualmente en su reporte, "escuchó al Comité de Convivencia Laboral del Sistema de Medios Públicos- RTVC- en el proceso por presunto acoso laboral que se le sigue al subgerente de la entidad, Hollman Morris".



"El objeto de la visita, a cargo de funcionarios de la Procuraduria Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la la Función Pública, fue el de recopilar información sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral de RTVC y el manejo que le vienen dando a los temas de acoso laboral denunciados allí, incluido el del subgerente", publicó el ente de control.



"En la visita de carácter preventivo, el Ministerio Público constató el actuar hasta el momento del Comité de Convivencia Laboral, quien en fecha 11 de enero escuchó a la señora Lina Marcela Moreno Zapata, además; esperan escuchar este viernes a Silvana Orlandelli Uruburu, otra funcionaria que presentó quejas contra el funcionario. De igual forma esperan citar al señor Morris, seguidamente deben crear espacios de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a la solución efectiva de las controversias", reportó la Procuraduría.

Denuncian a otros dos funcionarios

"En la solicitud de información se conoció que sumada a la denuncia de Morris cursa otra reciente en contra de dos servidores públicos de la misma entidad por hechos similares de acoso laboral", se lee en el texto de la entidad.



"El Ministerio Público espera resultados y que se cumpla el debido proceso al interior de RTVC, además de que agoten las instancias de trámite al interior del Comité de Convivencia, ya que Morris no ha sido escuchado por estar fuera del país. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumpla, con las recomendaciones del comité o la conducta persista, el comité debe remitir la queja al Órgano de Control para evaluar el asunto bajo la órbita disciplinaria", cierra el comunicado oficial.



En una primera versión, EL TIEMPO informó por error que había nuevas denuncias contra el señor Hollman Morris, lo cual no es así; según se lee en el comunicado de la Procuraduría.

