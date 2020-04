Denuncian a médico del Policlínico por propagación de coronavirus

El abogado Francisco Bernate Ochoa, en representación del Centro Policlínico del Olaya, denunció al médico Carlos Ernesto Avella Mora por los presuntos delitos de violación de medida sanitaria y propagación de epidemia.

La denuncia se da luego de que este centro, por orden de la Secretaría Distrital de Salud, tuvo que suspender desde el pasado 12 de abril el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por un brote de coronavirus entre profesionales de la salud de esta institución.



Según la denuncia, el Policlínico tiene un contrato con Medicall Talento Humano SAS, entidad que a su vez contrata a profesionales de la salud para que presten sus servicios en ese centro médico. Es así como Avella tenía un contrato a término indefinido con Medicall Talento Humano, para desempeñarse como médico general en el hospital desde el 4 de mayo del 2019.

En su denuncia, se recuerda que el pasado 25 de febrero, Brasil confirmó el primer caso de coronavirus, siendo el primer contagio confirmado en Latinoamérica. Avella había tenido un viaje a ese país entre el 10 y 13 de marzo.



Precisamente, dice la demanda, el 14 de marzo del 2020, sin informar que tuvo un viaje a Brasil ni realizar ningún tipo de aislamiento preventivo, el doctor Avella Mora se reintegró laboralmente para seguir con sus actividades normales y sus turnos.



Incluso, el médico compartió varias actividades con sus compañeros (como celebración de cumpleaños) sin tomar ninguna medida de protección.



El médico siguió trabajando hasta el 27 de marzo, cuando se retiró de la institución en aislamiento preventivo por tener un contacto con una persona que tenía coronavirus.

Denuncia contra Carlos Ernesto Avella. En esta foto se ven sus movimientos por la clínica. Foto: Archivo particular

El primero de abril se recibió la prueba positiva de contagio del médico Avella. Aún así, dice la denuncia, el galeno asistió a la clínica con el argumento de que tenía una prueba negativa, afirmando que esa información se la habían entregado por vía telefónica.



El 2 y el 3 de abril, la Secretaría de Salud hizo seguimiento a los casos positivos que había presentado el centro médico, concluyendo que el caso índice (es decir, el primero que lo tuvo y contagió a los demás) era el del doctor Avella.

Documento en la denuncia que expone que Avella es el caso índice en la clínica. Foto: Archivo particular

La denuncia también afirma que en la investigación que hizo el Centro Policlínico del Olaya, se pudo establecer que "el profesional incumple con las medidas de seguridad previamente establecidas como los son el uso de EPP, y los múltiples contactos sociales no autorizados al interior de la institución".



Por ejemplo, en las cámaras de seguridad quedaron sus movimientos en el hospital, así como su paso por las cafeterías y encuentros con compañeros.



El 13 de abril, dice la denuncia, el médico le envío a la coordinadora de Medicall TH el resultado que mostraba que su prueba para coronavirus era negativa. Sin embargo, la demanda de la clínica dice que hay varios elementos que no se ajustan a la realidad.



Lo primero es que mientras dice que la prueba se la hicieron en el Centro Policlínico, la demanda afirma que realmente se la tomaron en su lugar de residencia, ya que estaba en aislamiento para la época.



Lo segundo, asegura la demanda, es que el documento dice que la fecha en que recibió los resultados fue el 27 de marzo, algo que tampoco coincide, porque según lo indicado por el médico la prueba se la tomaron el 12 de abril.



Finalmente, el número del radicado de la prueba coincide con el registrado en el resultado remitido por la Secretaría Distrital de Salud en donde dice que es positivo para coronavirus.

Con esas pruebas, dice la denuncia, "se pudo establecer que el doctor Carlos Ernesto Avella Mora no cumplió con los protocolos de prevención establecidos, no solo por el Centro Policlínico del Olaya, sino también por la OMS y el Gobierno Nacional para evitar la propagación de covid-19, hechos que pusieron en riesgo la vida y la salud, no solo del personal administrativo y asistencial, sino de los pacientes y en general de la comunidad".



