Denuncian a constructora por incumplimiento en proyecto inmobiliario en Pereira

Seis años llevan esperando varias familias a que se cumplan los acuerdos definidos con una constructora de la capital del país como parte de una negociación bajo la modalidad de traspaso de titularidad de predios.



EL TIEMPO conoció las denuncias presentadas en la Fiscalía, en las que los denunciantes consideran que hay incumplimientos de lo pactado con 2V Construcciones.



¿Fue una estafa?

De acuerdo con la denuncia por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir interpuesta por Iván Caballero y Luz Angie Caballero, ellos firmaron con la constructora un contrato de fiducia mercantil que consistía en que se traspasaba la titularidad del predio ubicado en Sopó (Cundinamarca) a nombre de la 2V Construcciones.



Este traspaso, dicen los denunciantes, se realizó con la promesa de que el valor sería pagado con un proyecto inmobiliario en Pereira (Risaralda), y en caso de incumplimiento se devolvería el valor del bien entregado. Sin embargo, hasta ahora las víctimas afirman que no se les ha pagado el valor acordado en el contrato.



Según la denuncia, en septiembre del 2017, Iván Araujo, supuesto agente inmobiliario, les hizo una oferta a Iván Caballero Correal y a su hermana Angie, por su apartamento ubicado en Mazurén, al norte de Bogotá, el cual estaba en venta desde un año atrás.



Enseguida, Araujo le presentó a Caballero a otras dos personas, quienes propusieron una modalidad de venta que consistía en aportar su apartamento como parte de una inversión en un proyecto inmobiliario respaldado por 2V Construcciones.



Un mes después, Iván Caballero se reunió con Johana Paola Velandia Briñez, directora comercial; y con Julio César Velandia, quien según el Registro Único Empresarial figura como representante legal de 2V Construcciones, en la oficina ubicada en la calle 93 No. 14-20, en Bogotá, y le explicaron sobre la rentabilidad del negocio.



Según la denuncia, la idea era que Caballero aportara su apartamento como inversión y recibiría rendimientos mensuales del 1 %. Caballero acordó eso y firmó un contrato en diciembre de 2017 para entregar su apartamento como parte de una fiducia mercantil, para ejecutar las primeras etapas del proyecto inmobiliario Platinum Towers, en Pereira.



La construcción debía realizarse en Pereira, Risaralda. Foto: Archivo particular

La figura de fiducia mercantil

De acuerdo con la Ley 31 de 1992, la fiducia mercantil en Colombia es un contrato donde una persona (fiduciante) transfiere la propiedad de bienes a una entidad fiduciaria para su administración, inversión o enajenación en beneficio del fiduciante o de un tercero (beneficiario).



Según expertos consultados por este diario, esta figura legal es versátil y se utiliza para diversos propósitos, como la administración de patrimonios, la constitución de garantías y la financiación de proyectos. Sin embargo, advierten que su aplicación requiere una cuidadosa consideración de las normativas legales y se recomienda asesoramiento profesional para garantizar su correcta implementación según las necesidades específicas de las partes involucradas.



En este caso, en diciembre de 2017 se firmó un contrato en el que se acordó la entrega del apartamento de Caballero por un valor de $670.000.000, respaldando así el proyecto inmobiliario. Este acuerdo tenía un plazo de 18 meses, con la fecha de finalización en junio de 2019.



La denuncia dice que en febrero de 2018, 2V Construcciones vendió el apartamento de Caballero por $485.000.000, aunque se había aportado por $670.000.000. Caballero firmó las escrituras de traspaso como se le indicó. Los primeros 10 meses de rendimientos se pagaron como se prometió, lo que aumentó la confianza en el negocio. Caballero decidió invertir nuevamente en un local comercial en abril de 2018.



El establecimiento, avaluado en $195.000.000, se vendió por $90.000.000 en julio de 2018. Nuevamente, los Caballero Correal firmaron las escrituras según las indicaciones de 2V Construcciones.

Sin embargo, en junio de 2018, cuando debían recibir $26.800.000, correspondiente al valor de cuatro meses de intereses, comenzaron las irregularidades. En el transcurso del primer semestre de 2018, la constructora 2V Construcciones habría remitido dos presentaciones que detallaban el supuesto avance de un proyecto inmobiliario.



Sin embargo, los inversionistas que representaban aseguran que estas presentaciones no coincidían con la realidad. Al viajar a la ubicación del proyecto en Pereira, se encontraron solo con un lote vacío y un letrero, sin rastro de sala de ventas ni promoción.



Los acuerdos iniciales establecían fechas de finalización en junio y octubre de 2019, con pagos correspondientes que no se cumplieron. Ante la falta de respuestas claras, los inversionistas iniciaron indagaciones para obtener información sobre el presunto incumplimiento de la constructora.



A lo largo de los años, según se lee en la denuncia, la constructora habría empleado estrategias dilatorias y engañosas para postergar los acuerdos de pago. En noviembre de 2020, se propuso un nuevo acuerdo que tampoco se cumplió. Posteriormente, en enero de 2021, se mencionaron documentos necesarios para un acuerdo respaldado por la nueva fiduciaria, pero esto también se retrasó.



A finales de 2021, se realizó otra reunión, donde se prometieron apartamentos de otro proyecto, pero nuevamente se dilató la ejecución. Además, se alega que la constructora se apoderó fraudulentamente de inmuebles pertenecientes a otros inversionistas.



El 19 de septiembre de 2022, se firmó un documento de transacción que reconocía el incumplimiento de la constructora y estipulaba la recepción de apartamentos para saldar la deuda con los hermanos Caballero Correal. Sin embargo, la constructora no proporcionó los documentos necesarios a la fiduciaria, lo que perpetuó la demora y el incumplimiento de acuerdos.



Luego se elaboró un documento de transacción en septiembre de 2022, pero nuevamente la constructora no cumplió con los términos y no se realizaron los trámites necesarios con la nueva fiduciaria.



"Son personas muy experimentadas en este tema que manejan muy bien a los inversionistas que depositan la confianza en ellos, manteniéndolos con mentiras, engaños y promesas de proyectos futuros y expectativas que nunca cumplirán para que no se les iniciaran procesos en contra de los mencionados", dijo el abogado, Humberto Ladino, quien representa a las víctimas.

La otra presunta estafa

El anterior caso no sería el único, pues en el 2018 apareció otra persona que invirtió que tampoco habría logrado el cumplimiento de lo acordado. La denuncia se origina en un contrato de fiducia mercantil firmado en ese año, donde las víctimas cedieron la propiedad en Sopó (Cundinamarca) a la constructora por un valor de $1.450 millones.



El acuerdo estipulaba que, a cambio, la constructora llevaría a cabo un proyecto inmobiliario en Pereira. Sin embargo, eso nunca se materializó, dejando a los denunciantes en la incertidumbre y sin la devolución del valor del bien transferido.



Humberto Ladino, abogado de uno de los denunciantes, afirmó que la constructora 2V no cumplió con el proyecto denominado Platinum en Pereira, alegando problemas financieros. Como consecuencia, la propiedad transferida por el afectado y su esposa quedó en manos de la constructora.



A pesar de que la constructora pagó intereses durante algunos meses, cesó sus pagos, y actualmente, cuatro años después, la propiedad figura a nombre de un tercero no relacionado con el acuerdo inicial, sugiriendo una posible pérdida o extravío del predio.



Las denuncias incluyen la falta de respuesta por parte de la constructora y la supuesta transferencia irregular de la propiedad a un tercero, generando un escenario de incertidumbre y frustración para los afectados.



El contrato de fiducia mercantil, que implicó la transferencia de la titularidad del predio ubicado en Sopó a la constructora, se ha convertido en un caso emblemático de presunta estafa inmobiliaria, despertando la exigencia de justicia por parte de las víctimas.



"Los denunciados descaradamente han prometido, han firmado documentos sin soporte económico, mientras tanto el denunciante German Perdomo Vargas, confió en la presunta buena fe, de los denunciados, sin que le cumplieran, sino mediante mentiras lo mantuvieron que engañado", añadió el abogado Ladino.



Las víctimas se quejan que las investigaciones tampoco han avanzado en la Fiscalía.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

