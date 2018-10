Eileen Moreno denuncia a Alejandro García por hostigamiento agravado

La actriz Eileen Moreno apareció nuevamente para hablar de la agresión física de la que indicó haber sido víctima por parte de su exnovio, el actor Alejandro García. La artista publicó en sus redes sociales el documento de la denuncia que instauró este martes en la Fiscalía de Colombia en contra de García por “hostigamiento agravado en concurso material heterogéneo con calumnia e injuria”.



En el mensaje, Moreno aclaró que después de la agresión, ocurrida el 23 de julio pasado en Ciudad de México, ella denunció antes las autoridades mexicanas el hecho y en este momento se adelanta en ese país la investigación del proceso.

“Mi propósito como mujer y testimonio de muchas otras mujeres con temor de denunciar, es seguir levantando mi voz decidida a que se haga justicia, por los hechos ocurridos en la CDMX donde fui víctima del violento ataque por parte de Alejandro García, los cuales continúan siendo objeto de investigación en CDMX (sic)”, precisó la actriz.



Y agregó, que de la mano de su defensa, el abogado Abelardo de la Espriella, presentó la denuncia en Colombia, por las “mentiras, injurias y hostigamiento” de la que fue también víctima por parte de su expareja.

“No solo tuve que recibir ataques físicos de Alejandro García, sino también mentiras, injurias y hostigamiento, comportamiento posterior que también es delito, Y pediré justicia por cada uno de ellos”, indicó Moreno.



De la Espriella, en diálogo con EL TIEMPO, habló de la denuncia y señaló: “No contento con haberle dado una paliza miserable, Alejandro García ahora intenta afectar la tranquilidad y la integridad moral de mi clienta”.



El penalista indicó que ha “encontrado información de varios casos, que demuestran que García es un maltratador de mujeres consumado. El país podrá conocer la clase de sujeto que se esconde tras la fachada de supuesto actor. También he documentado una serie de actividades que realizaba en el pasado este sujeto, que distan mucho del comportamiento de un ciudadano de bien”.

El actor Alejandro García negó, en una entrevista con la ‘W Radio’, haber golpeado a la actriz y dijo que el caso había sido “manipulado”. Foto: Twitter oficial: @AlejandroGar21

“No reconozco que la golpeé, yo jamás le levanté la mano. Como estaba dormido, ella se me tiró encima y yo reaccioné. Hay contacto, una riña, algo instintivo. Yo no te puedo decir que la golpeé, yo reaccioné, me estaba defendiendo de una agresión, hay un reflejo. Yo estaba actuando en legítima defensa”, dijo García en su momento.

UNIDAD INVESTIGATIVA y ELTIEMPO.COM