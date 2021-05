Denuncia de Matador por mensajes desde celular de general Zapateiro

Julio César González, el reconocido caricaturista conocido como Matador, publicó en su cuenta de Twitter que por cuenta del 'hackeo' de Anonymous a la página web del Ejército Nacional, evidenció que algunos de los mensajes recibidos el año pasado en su celular provenían del teléfono del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

“Hoy, gracias a que Anonymous hizo público el número telefónico de Zapateiro, descubrí que desde el mismo teléfono del General me enviaron estos mensajes el año pasado, así como llamadas sospechosas de otro teléfono”, aseguró Matador, quien añadió: “hago público esto, por seguridad”.



En uno de los mensajes, fechado 24 de junio de 2020, publicado por Matador se ve una de sus caricaturas en la que una mano con uniforme militar lanza un perro–ángel y la palabra Ajúa.

Hoy, gracias a que Anonymous hizo público el número telefónico de Zapateiro, descubrí que desde el mismo teléfono del General me enviaron estos mensajes el año pasado, así como llamadas sospechosas de otro teléfono.



Hago público esto, por seguridad. pic.twitter.com/cnREeuz4ST — matador (@Matador000) May 5, 2021

En el mensaje que enviaron junto con la imagen se lee: “su Morbosidad periodística y dañina la dejo en Manos de Dios”, escrito desde el celular de Zapateiro.



La caricatura hace referencia a un caso de abuso animal en que un soldado lanzó al aire un perro, en Nariño causándole la muerte.

(En contexto: Fiscalía investigará caso de soldado que arrojó a un perro al vacío)

Otra comunicación hace referencia a una caricatura titulada 'operación Bastón' en que se ve a un militar llevando sobre su cabeza y su gorra dos bolsas de dinero y la palabra Ajúa.



El mensaje enviado a Matador desde el número del oficial es el siguiente: “pero esta NO es la actitud RESPETE al 99 % de los hombres y mujeres SOLDADOS ¡¡¡¡ …. QUIENES ESTAMOS DÁNDOLO TODO POR ESTE PAÍS. No sea tan miserable¡¡¡”



El general Zapateiro es reconocido por usar la palabra 'Ajúa' como un grito de motivación para las tropas, una práctica usual en ejércitos de todo el mundo.

(Le recomendamos: La explicación del Comandante del Ejército por trino sobre 'víboras')

EL TIEMPO verificó y el número que aparece en los mensajes enviados a Matador en efecto corresponde al del general Zapateiro. Este diario intentó contactar al comandante del Ejército para buscar su respuesta, pero no fue posible.



Esta no es la primera vez que hay polémica por mensajes de Zapateiro en las redes sociales. En febrero de este año, un mensaje suyo publicado en Twitter dio mucho que hablar, pues decía: "Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros".

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8 — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 19, 2021

El trino, que fue acompañado de un video de serpientes y en el que aparecen varios pasajes de la Biblia, se dio horas después del informe de la JEP sobre los 'falsos positivos', por lo cual muchas personas lo rechazaron, señalan que el comandante del Ejército estaba señalando de víboras a la JEP.



Por la controversia, Zapateiro tuvo que salir a explicar su trino y señaló que la "metáfora no hace referencia a la dignidad de las instituciones, a todas ellas mi profundo apoyo. El Ejército ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público".

