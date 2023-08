La grave denuncia que hizo la Fiscalía sobre la existencia de un plan para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, fue examinada ayer, por petición del Gobierno, en una sesión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego con el Eln.



(Puede ver: No estamos saboteando el proceso de paz: vicefiscal Martha Mancera)

La mesa tiene a cargo evaluar los incidentes que se reporten en el país tras el cese pactado con la guerrilla y las consecuencias de los mismos. Por la gravedad de lo denunciado, que se convierte en una prueba de fuego para el diálogo de paz entre el Eln y el gobierno del presidente Gustavo Petro, la oficina del Comisionado para la Paz pidió que esa instancia tramite el caso “a la mayor brevedad”.



Aunque no se conocen detalles de la sesión, personas cercanas al mecanismo señalaron que el compromiso es presentar informes sobre las presuntas violaciones denunciadas una vez al mes. De acuerdo con la Fiscalía, desde hace cerca de 30 días tienen información de que se está orquestando una estrategia para atacar a Barbosa a través de un francotirador o de un atentado, algo que generó ayer la reacción, a primera hora, de la delegación del Eln, que aseguró que ellos no están detrás de una idea de tal magnitud.



(Le dejamos: Serán verificadas las fuentes que advirtieron sobre atentado contra Fiscal: Mindefensa)

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, fiscal General. Foto: Archivo particular

Hacia el mediodía y tras una reunión del fiscal Barbosa con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar y de la Policía, el jefe del ente acusador señaló: “Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este, yo no conozco la primera vez que el Eln o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho”.

Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. FACEBOOK

TWITTER

Tras el encuentro que duró cerca de dos horas y se realizó en el Ministerio de Defensa, la conclusión fue en tono de solidaridad con el Fiscal, destacando que la cartera y las Fuerzas Militares verificarán los datos que tiene la Fiscalía sobre el plan criminal, que apunta a José Benigno Guzmán Mora, alias Rolo, como el supuesto coordinador.



“A propósito de la información conocida el día de ayer (martes) sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra (...) se evaluó la información que se ha recibido”, dijo el ministro, quien se lanzó a hablar de dos hipótesis, una asociada a la verificación efectiva de lo que señalan tres fuentes a la Fiscalía y que enredaría al Eln, y otra que sea una acción de “enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Eln que lo intentan torpedear”.



(Puede ver: Venezuela rechaza 'rumores' de vinculación del Eln en atentado contra Fiscal colombiano)



A los mensajes de rechazo a una posible acción armada contra el Fiscal se sumó la Corte Suprema de Justicia, que en una publicación en Twitter subrayó que rechaza “cualquier posible manifestación de violencia dirigida a la administración de justicia”.

Por su lado, desde la Casa de Nariño dieron a conocer que el presidente Gustavo Petro estuvo toda la mañana de ayer pendiente del tema, y que por eso no estuvo presente en la foto de clausura de la Cumbre Amazónica, realizada en Brasil.

La Corte Suprema de Justicia rechaza cualquier posible manifestación de violencia dirigida a la administración de justicia. Se solidariza con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y su familia, ante las informaciones sobre un presunto atentado contra su vida. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 9, 2023

El plan contra Barbosa



Frente a la denuncia, la Fiscalía ratificó que el primer indicio que les llegó es que en julio hubo una reunión entre cinco mandos del Eln en Venezuela y que ya se movió dinero para financiar la acción violenta.



El vecino país, que ya en el pasado ha sido cuestionado por su connivencia con la guerrilla, juega un papel importante porque sería allí donde se estarían entrenando los guerrilleros para el atentado, lo que generó un pronunciamiento de la Cancillería venezolana.



“Ante la serie de rumores que, con dudosa intención, son esparcidos en Colombia, y que intentan construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad y acciones terroristas, se ha ordenado una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad”, dice un comunicado de la Cancillería del vecino país.



(Le sugerimos: Mencionado en caso de Nicolás Petro logra aplazar juicio en su contra por homicidio)

Además, pidió respaldar el proceso “y echar por tierra cualquier intento de sabotearlo, así como rechazar cualquier intención de sugerir la posibilidad de que se esté usando nuestro territorio para estos inverosímiles planes”.



En el caso puntual, la indagación de los investigadores de la Fiscalía también ha dejado que personas cercanas al ‘Rolo’ en los últimos días han venido reportando sospechosas transacciones que alcanzan los 3.000 millones de pesos, los cuales serían utilizados para cometer el atentado.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Mancera, vicefiscal. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Dichos detalles fueron ampliados por la vicefiscal Martha Mancera, antes de la reunión entre el Fiscal General y el ministro de Defensa. Ella indicó que la información les llegó hace cerca de un mes a través de diferentes canales, pero que la dieron a conocer públicamente luego de que el pasado viernes recibieron información de las Fuerzas Militares relacionada con el mismo plan.



“Las tres fuentes que son el soporte de esta investigación se recibieron en momentos distintos, y en espacios del territorio colombiano distintos”, dijo Mancera.



Y enfatizó en que la Fiscalía no pretende afectar las negociaciones: “Con relación a que nosotros estamos saboteando el proceso de paz, no es cierto. Para poder soportar nuestra primera argumentación, el Fiscal General y esta Fiscalía acompañan el proceso de paz, al punto que el señor fiscal ha suspendido alrededor de 76 órdenes de captura, de las cuales 29 corresponden al Eln”.



Por su parte, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Eln, calificó en entrevista con Blu Radio de “gravísimo” lo dado a conocer en contra del Fiscal General, añadiendo que si se llega a confirmar la idea, esto sería un duro golpe contra el proceso de paz.



(Para saber más: Los vejámenes por los que Justicia y Paz expulsó al temido expara Hernán Giraldo)



Ante esto, la senadora Paloma Valencia exigió que el Gobierno suspenda el diálogo con el Eln, solicitando que se investigue a Venezuela “por su presunta complicidad con el terrorismo”.



Los investigadores ya tienen la mira en Norte de Santander, pues el atentado se estaría planeando desde el frente de guerra urbano ‘Carlos Germán Velasco’ del Eln, que está al mando del ‘Rolo’ quien hace presencia en la frontera con Venezuela, desde donde ha lanzado ataques terroristas en varias ciudades del país.



‘El Rolo’, a cargo del ataque contra Barbosa , lleva 27 años en la guerrilla y se mueve por la frontera, donde mantiene la base de las milicias urbanas del Eln, las cuales también controlan las extorsiones a pequeños y medianos comerciantes.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: