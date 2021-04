Más de 11.000 demandas a la Nación por privación injusta de libertad

Con los casi 16 billones de pesos que se piden en demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad se podría financiar, comparativamente, el 60,6 por ciento del recaudo anual, de 26,1 billones de pesos, que espera recoger el Gobierno con la reforma tributaria que impulsa este año.

Los dineros por condenas a la Nación salen del erario, y solo entre 2014 y 2019 el país había sido condenado por el Consejo de Estado a pagar 560.192 millones de pesos en sentencias por privación injusta de la libertad.



Cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con corte al 31 de enero de este año, hablan de 11.105 demandas por este tema con pretensiones por $ 15,83 billones.



Estas demandas venían en aumento. En 2010 ingresaron en total 375 de estos procesos, desde 2015 cada año comenzaron a llegar más de mil y desde 2018 vienen bajando. El año pasado hubo 511 demandas de este tipo contra el país y en el primer mes de este 2021 ya van 4.



La privación injusta de la libertad se da cuando para una medida de aseguramiento no media una orden judicial escrita o no se soporta en un indicio grave de responsabilidad penal del acusado, de acuerdo con una sentencia de 2019 del Consejo de Estado.



Las entidades más demandadas, teniendo en cuenta que en un mismo recurso pueden estar demandadas varias, son la Fiscalía, con 9.978 procesos; la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con 8.370; y la Policía, con 1.481.



Voceros de la Andje señalaron que se viene avanzando en fórmulas para enfrentar las demandas y reducir las condenas contra el Estado. La agencia liderada por Camilo Gómez ha logrado cambios como la unificación de jurisprudencia, mejoras en las estrategias de defensa y viene trabajando en la acción de repetición contra las personas responsables de las fallas que terminaron en condena. Indicaron las fuentes que hay una mayor prevención del daño antijurídico y el fiscal Francisco Barbosa anunció que la única medida preventiva no va a ser la privación de la libertad.

En junio del año pasado el ente acusador expidió una directiva para que la petición de cárcel solo se haga en los casos en los que en realidad sea necesaria y no en todos los procesos.



Aunque comparadas con el total de demandas contra el Estado, 333.107 procesos con pretensiones por 401,31 billones de pesos, los recursos por privación injusta representan menos del 4 por ciento de la plata que se le demanda al país, para expertos no deja de ser preocupante que haya tantas demandas por esto.



Luisa Liliana Gutiérrez, integrante de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas, consideró: “No puede ser normal que los contribuyentes tengamos que asumir los costos económicos de la inseguridad jurídica que genera la falta de política criminal, el oportunismo político y el populismo punitivo que imperan cuando de privación de la libertad se trata”.



La abogada y docente Dalila Henao estuvo de acuerdo en que en este problema contribuye el no tener una política que privilegie la defensa de los procesados en libertad. “Para nadie es un secreto que la Fiscalía pierde aproximadamente 6 de cada 10 juicios, lo que indica que su nivel de efectividad es bastante precario. Esto, sumado a la mala concepción del proceso penal, la cual usualmente apareja su trámite con la privación de la libertad, tiene como resultado inevitable la procedibilidad de las demandas contra el Estado”, consideró.



Añadió que otro problema es atribuible al Congreso, que hace leyes más severas y que limitan formas de terminación anticipada del proceso como los allanamientos, preacuerdos y similares “que, de un lado, descongestionarían el sistema, y del otro, permitirían que, ante la aceptación de cargos, se lograra justicia pronta. En el evento en que se pudiera acceder fácilmente a la terminación del proceso vía aceptación de responsabilidad, no sería procedente presentar demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad”, explicó.



En esto coincidió el penalista Camilo Burbano, quien dijo que la cifra alta de demandas refleja un abuso de figuras “como la domiciliaria, la prisión preventiva o las condenas basadas en populismo punitivo, esa plata es el reflejo de una política criminal desorganizada especialmente difundida por el Congreso.

La salidas

Frente a este panorama, los tres expertos coinciden en las soluciones pasan ajustar la política criminal del Estado. Henao mencionó la importancia de que esta se encamine a entender que la privación de la libertad debe ser excepcional.



Burbano añadió que además de racionalizar la detención preventiva, es necesario reevaluar las políticas en la Fiscalía. También, mencionó Henao, que se debe mejorar la capacitación de los fiscales para que comprendan mejor los fines de una medida de aseguramiento y cuándo se justifican.



Y Gutiérrez añadió que es necesario dejar de acudir al derecho penal como herramienta política e “invertir en la justicia, ya que uno de los fenómenos que se presentan es la falta de recursos para llegar a juicios, la carga laboral de los fiscales es absurda”.



