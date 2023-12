Llegó la hora cero para laudo que defina millonaria demanda de Hidroituango contra EPM

En la tarde de este 7 de diciembre, en una audiencia virtual de la Cámara de Comercio de Medellín, se definirá un cuantioso pleito por 1.123.476’754.237 pesos por una demanda de Hidroituango contra EPM por los daños generados por la contingencia de abril de 2018, cuando se taponó el tercer túnel de desviación, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), del río Cauca, que generó una crisis y obligó a desviar el agua a través de la casa de máquinas, lo que terminó por retrasar el megaproyecto hidroeléctrico.



En el origen de la controversia, más allá de los daños por la contingencia de 2018, están los alegados incumplimientos al contrato Boomt (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), firmado en marzo del 2011 y que dejó a EPM como accionista, constructor y operador del proyecto.



Según dice la demanda de Hidroituango, EPM incumplió varios hitos de ese contrato y no fue posible cumplir con la fecha inicial de entrada en operación comercial. La reclamación señala que EPM, ha sostenido que no le fue posible cumplir los hitos 7, 8 y 9 en las fechas estipuladas por la contingencia de 2018 en la GAD, la cual no estaba contemplada en los diseños y estudios originales.

Así lucía la casa de máquinas tras ser inundada como medida para mitigar la contingencia de 2018. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Sin embargo, Hidroituango señala que “la contingencia, no hubiera ocurrido de no haber decidido EPM, contratar, iniciar y ejecutar la construcción de una desviación del río Cauca, costosa y riesgosa, so pretexto de acelerar la ejecución de las obras para cumplir las nuevas fechas de cumplimiento de los hitos”.



Por ese motivo, la demanda sostiene que EPM es responsable por sus decisiones gerenciales “al ordenar, iniciar y ejecutar la construcción de unas obras de desviación del río Cauca sin estructuras de control para acelerar la construcción, cuando podía acordar con Hidroituango, las modificaciones al Cronograma Director, y nuevas fechas de cumplimiento, sin asumir un riesgo altamente perjudicial para el proyecto, y excesivamente costoso, que Hidroituango no está obligada legal ni contractualmente a asumir”.



La casa de máquinas fue inundada en mayo del 2018 ante la contingencia con el taponamiento de un túnel de desviación del río Cauca. Foto: Cortesía EPM

En el otro lado del debate, los alegatos de EPM dicen que cuando se firmó el Boomt el proyecto ya tenía serios retrasos que serían imputables a Hidroituango e impedían el desvío del río Cauca antes de enero de 2013, fecha proyectada. Por eso, EPM dice que tuvo que buscar alternativas y que la más óptima era la GAD -que hace parte del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD)- y que si bien esa galería era inusual, no era “antitécnica”, se lee en su respuesta.



“Desde el inicio mismo de la concepción de la alternativa del tercer túnel, EPM informó, socializó, compartió, anunció y solicitó aprobación de las inversiones a la sociedad (...) Si bien Hidroituango manifestó que no era necesaria la modificación del contrato Boomt para incorporar el SAD, sí puso de presente la necesidad de revisar la asignación de riesgos, pero nunca presentó propuesta alguna a EPM sobre el particular y esta actividad nunca se llevó a cabo”, dicen los alegatos de cierre que la empresa presentó al tribunal arbitral.



Las primeras unidades de generación de la Central Ituango ya producen energía para el país. Foto: EPM

La empresa añade que Hidroituango “solo espera obtener un provecho económico de su cocontratante” y que no “puede desconocer los riesgos a su cargo, en términos del contrato Boomt, dentro de los que se encuentran: los de diseños, subcontratación, geológicos y contraparte”.



Cabe recordar que la composición accionaria de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango es el 50,7 % del Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), el 2,14 % de la Gobernación de Antioquia; EPM con 46,3%, y el resto son accionistas minoritarios. Es decir, EPM, la demandada, es al mismo tiempo socia de su contraparte.

Una demanda con 'pesos pesados' del derecho

Ruth Stella Correa, exministra de Justicia Foto: Andrea Moreno. Archivo EL TIEMPO

En todo caso, será el tribunal arbitral el que defina quién tiene la responsabilidad por los retrasos en la obra y las situaciones que generaron la contingencia de 2018, la cual dejó pérdidas billonarias.



Entre los árbitros que tienen en sus manos la decisión hay pesos pesados como la exministra de justicia y exconsejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio; también fueron designados como árbitros los abogados Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander.



Así mismo, en los equipos de las partes también hay nombres de peso, con los exmagistrados del Consejo de Estado Guillermo Vargas Ayala y Hugo Bastidas Bárcenas liderando la defensa de Hidroituango y de EPM, respectivamente.





