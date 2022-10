En medio del proceso judicial que adelantaba la futbolista Diana Celis González contra su expareja, Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', para que se declarara la unión marital de hecho en la que estuvieron varios años, ambas llegaron a una conciliación.



Así lo informó la firma Torrás Abogados S.A.S, que ejerce la representación legal de Celis. La firma indicó que en la conciliación se acordó el reconocimiento de los derechos que le corresponden a su apoderada.



El TIEMPO conoció el expediente de la demanda hace unas semanas y trató de comunicarse con ambas personalidades pero no se tuvo respuesta de ninguna de las partes.



En el comunicado, los apoderados de Celis afirmaron que "las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, el cual fue plasmado en un contrato de transacción en el que reconoce la existencia de esa relación familiar, y el pago de derechos que le asistían a Diana Celis González, quedando solo pendiente la formalización y ejecución de lo convenido".



En ese orden de ideas, por haber conformado una relación permanente por más de dos años, surgió una sociedad patrimonial en el que correspondería "en proporción de un 50 por ciento de los gananciales para cada una", señaló el grupo de abogados.



El 12 de octubre pasado la empresaria de las keratinas se pronunció en sus redes sociales sobre la demanda que le interpuso su expareja:

"Ella me demandó porque cuando terminamos y eso apareció en las redes sociales, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía, el 50 por ciento, cuando terminas con una pareja. Yo no me casé, pero después de dos años de convivir con una persona tienes por ley que darle algo (…) Le dije que habláramos para que conciliáramos"



Asimismo, 'Epa' aseguró que la futbolista se quedó con dos motos Ducati, los apartamentos del Olaya, el de Bochica, una casa en el Restrepo, en Bogotá, un carro y cerca de 500 millones de pesos.



Por su parte, Celis también usó sus redes sociales para comentar lo que había pasado frente a la demanda y la pelea por la sociedad patrimonial.



“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda. Así que no hablen de que estoy pidiendo más porque no es así. Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías y eso siendo mío, tampoco quería dármelo”, expresó.

En todo caso, la demanda ya habría llegado a un acuerdo de las partes y estarían redactando la escritura pública para presentarla frente al juez y que se dé por finalizado el proceso jurídico.



