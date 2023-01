Continúan las tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía luego de que el ente acusador negó la solicitud gubernamental para suspender 16 órdenes de captura en contra de varios jefes narcotraficantes y de grupos posparamilitares que se sumarían a la 'paz total'.



Para la Fiscalía, en cabeza del fiscal Francisco Barbosa, no hay un sustento ni un marco jurídico para acoger el pedido del Ejecutivo, en en entrevista con EL TIEMPO mantuvo que “los grupos armados herederos de estructuras paramilitares no tienen un carácter político y no existe una ley de sometimiento con las condicionalidades constitucionales que deben acatarse en estos procesos. Como consecuencia, la Fiscalía mantendrá su postura”.

Este miércoles se conocieron precisamente los delitos por los que hay órdenes de captura en contra de estas personas, que confirman que no son delitos de carácter político.



'Clan del Golfo'

Se elevaron las recompensas por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'. Foto: Policía

Entre las 8 órdenes de captura que se pide levantar de miembros del ‘clan el Golfo’ está la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, cabecilla del bloque ‘Central Urabá’ y heredero de ‘Otoniel’ al frente del ‘clan’. Ávila es requerido por los delitos de homicidio, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desplazamiento forzado y amenazas.



También está José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Ramiro, Gonzalito, James o El Viejo, y cabecilla del bloque ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, quien es requerido por homicidio, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desplazamiento forzado, amenazas, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y violencia intrafamiliar.



En tercer lugar, Alexánder Celis Durango, alias Bayron, Don Álex o El Viejo, es el cabecilla de finanzas de la subestructura ‘Gabriel Poveda Ramos’ del bloque ‘Central de Urabá’ y es requerido por desplazamiento forzado.



Se suma José Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea u Oviedo, comandante de la subestructura ‘Efrén Vargas Gutiérrez’ del ‘Central de Urabá’, quien es requerido por dos fiscales por uso de menores de edad para la comisión de delitos, desplazamiento forzado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, concierto para delinquir y homicidio.



También está en el listado José Miguel Demoya Hernández, alias Julián o Chirimoya, comandante del frente ‘Úldar Cardona Rueda’ del bloque ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, requerido por tres fiscales de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente y homicidio.



En el sexto lugar se reseña a Orozman Orlando Osten Mestre, alias Rodrigo o Flechas, comandante del ‘Javier Yepes Cantero’ del bloque ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, quien es requerido por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, homicidio, secuestro extorsivo y desaparición forzada.



En el séptimo y octavo lugar están Luis Armando Pérez Castañeda, desmovilizado del Bloque Bananero con procesos por amenazas y homicidio; y Álex Sierra Moncada, quien solo registra que está en indagación.

Los ‘Pachenca’

Circular azul de alias Pinocho Foto: EL TIEMPO

Por el lado de las llamadas autodefensas de la Sierra Nevada, más conocidas como ‘los Pachenca’ hay otras ocho órdenes de captura, comenzando con la de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado cabecilla requerido por desplazamiento forzado, y quien fue capturado el pasado 22 de enero del 2022 en España.



También está Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, presunta cabecilla principal con procesos por concierto para delinquir, lesiones culposas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, extorsión, homicidio, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, falsedad en documento privado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, amenazas y daño en bien ajeno.



Así mismo, no se levantará la órden de captura contra José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, quien sería el encargado de todas las tropas y de retomar el control de puertos y embarcaderos de La Guajira. Él tiene procesos por concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y amenazas.



Le sigue Norberto Quiroga Poveda, investigado por desaparición forzada, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, homicidio, tortura, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, fuga de presos, extorsión, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Actualmente está preso en la cárcel de Valledupar, Cesar.



En quinto lugar está John Rafael Salazar Salcedo, quien según la Fiscalía tiene procesos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones. Actualmente está preso en la cárcel de Valledupar por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.



El listado lo completan César Gustavo Becerra Gómez, quien tiene procesos por estafa, hurto calificado y lesiones personales; Eduar Castaño Morales, quien fue cabecilla de extorsión y tiene una orden de captura por concierto para delinquir con fines de extorsión; y Santiago Rafael Pertuz Caballero, de quien solo se registra que está en indagación.

