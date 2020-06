En firme juicio al director de la Policía por casas fiscales en Tolima

Este miércoles, por tercera vez, se suspendió la audiencia de juicio disciplinario contra el director de la Policía, Óscar Atehortúa, quien es investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, proyecto conocido como Cenop.



El juicio, que comenzó el pasado 26 de mayo, se ha suspendido por diversas solicitudes de la defensa del general. De hecho, en la audiencia de este miércoles el Ministerio Público resolvió la petición de archivar el caso que hace una semana había hecho el abogado.

Para Marco Antonio Velilla, defensor de Atehortúa, el proceso debía descartarse porque en 2017 el Ministerio Público ya le había cerrado al general una investigación por los mismos hechos, y argumentó que por el principio del non bis ibidem –no ser juzgado dos veces por los mimos hechos– el proceso actual debía archivarse.



No obstante, la Procuraduría negó su petición y recordó que la investigación actual está relacionada con la presunta omisión del general en la revisión de la obra de las viviendas fiscales, y con no declararse impedido en una investigación que llevó la Inspección de la Policía, de la que Atehortúa fue jefe, por las supuestas irregularidades en la construcción.

También con presunto tráfico de influencias para obtener información privilegiada de ese caso, y con presunta extralimitación de funciones para que el actual inspector de la Policía, general Willaim René Salamanca, no diera curso a esa investigación.



La Procuraduría también resaltó que el caso de 2017 fue archivada pero en lo referente a unos oficiales de menor rango y no a generales como Atehortúa.



Ante la negativa de descartar el proceso, la defensa del director de la Policía interpuso un recurso contra esa decisión, pero este mismo miércoles la Sala Disciplinaria de la Procuraduría lo negó y dejó el juicio en firme.

Frente a esa nueva negativa, Velilla anunció que presentarán una serie de nulidades y, para que la defensa tuviera tiempo de preparar su argumentación, la Procuraduría decidió decretar un receso en la audiencia.

Así las cosas, el juicio se retomará el próximo martes 16 de junio desde las 9 de la mañana.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com